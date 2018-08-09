Bebekle tatilin püf noktaları!

Çocuğunuz ile huzurlu bir tatil geçirmek istiyorsanız tatil yerinizi sağlık kuruluşlarına yakın seçin ve acil durum numaralarını yanınızda bulundurun.

0-6 ay arasındaki bebekleri melanin pigmenti çok eksik olduğu için güneş ışığına çıkarmamaya çalışın.

0-6 ay bebeklerde koruyucu güneş kremi önerilmiyor. Güneşin dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle güneş ışığına çıkarmayın. Bu saatler dışında çıkarılan bebekler açık renkli ve ince kıyafetler giymeli ve her yeri güneş almayacak şekilde kapatılmalı.

Çocuk arabasının kesinlikle tentesi olmalı.

Çocuklar güneşe çıkarılmadan 30 dakika önce krem sürülmeli.

Güneş koruyucuyu 3-4 saatte bir yenilenmeli. Çocuklar suya her girip çıktığında koruyucular tekrar sürülmeli.

0-6 yaş arasındaki çocuklar mümkün olduğunca saat 10.00-15.00 arasında güneş ışığına maruz kalmamalı.