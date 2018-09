Anne sütü, içerdiği protein, karbonhidrat ve yağ oranıyla bebekleri en iyi şekilde büyütürken bebeklerin bağışıklık sistemleri üzerinde de mucizevi etkilere sahip. Bu nedenle her anne bebeğini emzirmek istiyor. Ancak emzirme her zaman çok kolay işleyen bir süreç değil. Neden emzirme her zaman beklendiği gibi gitmez? Bebek niye emmez? Öncelikle çok çeşitli nedenleri olduğunu söyleyerek açıklamaya başlamak istiyorum: