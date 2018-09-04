Haberler Bebeğim ve Biz Haberleri Bebeginizle stresten uzak bir uçak yolculugu için 8 öneri

Bebeginizle stresten uzak bir uçak yolculugu için 8 öneri Günlük hayatta bile zor baş ettiğiniz yavrunuzla havaalanı, uçak, transferler ve daha hayal bile edemediğiniz birçok aşamayı nasıl başarıyla atlatacaksınız? Panik yok, tadına varacağınız ve belki yıllarca üzerine konuşacağınız bir uçak seyahati bebeğinizle mümkün. Nasıl mı? Önerilerimizle..

Giriş Tarihi: 3.9.2018 21:32 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 02:01