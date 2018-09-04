Bebeginizle stresten uzak bir uçak yolculugu için 8 öneri

1. TEMKİNLİ OLAN KAZANIR
Seyahat etme kararını verdikten sonra ilk ve en önemli aşama en detaylı şekilde hazırlanmak. Gideceğiniz yerin hava durumu tahminlerini kontrol ettikten sonra uygun kıyafetleri valize yerleştirerek işe başlayabilirsiniz. Kişisel bakım ürünlerinizi hazırlarken bebeğinizin bakım malzemelerini unutmayın. Bu noktada iki ayrı çanta yapmak hayat kurtarıcıdır. Biri uçağın bagajına vereceğiniz valiziniz, diğeri de kabine alacağınız bebeğinizi oyalamakta size yardımcı olacak oyuncaklardan oluşan çantanız.