Bebeğinize bunları sakın yapmayın

Yeni doğmuş bir bebek hepimize kırılgan ve hassas görünür. Aslında yenidoğan bebeklerde göründüğünden çok daha dayanıklı olmalarından dolayı ilk bebeklik çağında sıklıkla ciddi göz problemleri ortaya çıkmaz. Bebeklerin gözle ilgili karşılaşabildikleri ilk sorunun göz kapağında ödem ve akıntı ile kendini gösteren yenidoğan konjunktiviti olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Savaş Eriz, "Yenidoğan konjunktiviti hemen her klinikte doğum sonrası göze damlatılan damlalar ile önlenebilir.

FLAŞ PATLATMAYIN

Erken dönem bebeklerin en çok maruz kaldıkları risklerden biri fotoğraf çekimlerinde flaş kullanılmasıdır. Flaşının parlak ışığı tam olgunlaşmamış bebek retinası (sinir dokusu) için zararlı olabilir. İlk 3 ay bebeği flaştan uzak tutmak gerekir.

ANNE SÜTÜ DAMLATMAYIN

Bebeklerin gözlerine herhangi bir sorunda anne sütü damlatmak da yanlış bir uygulamadır. Bu mantık olarak gözün anne sütünün içerdiği koruyucu etkenlerden (antikor) faydalanması içindir ama her zaman tedavi için yeterli olmamaktadır. Burada problem bu işlemin yeterli görülüp tedavinin gecikmesidir. Kaldı ki 6 ayın üzerindeki bebeklerin annelerinin sütünde bu koruyucu maddeler çok azalmıştır. Anne sütü damlatılması doktor tarafından başka bir çare olmadığı zaman önerilebilir.

BANYO SIRASINDA DİKKAT!

Her ne kadar bebeklere özel şampuanlar göz yakmasa da göze direk temas edilmemesi gerekir. Banyo sonunda ise ıslak ve temiz bir pamuk ile göz kapaklarının etrafı nazikçe temizlenmelidir.