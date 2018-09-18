Bebeklerde alerji nedenleri

Çevre şartlarıyla da bunun şekillenmesi söz konusudur. Yani genetik olarak aynı potansiyelde doğan iki çocuğun bir tanesinde eğer çevre önlemleri iyi alınırsa alerji gelişmezken diğer çocukta eğer yoğun alerjene maruz kalma söz konusuysa alerjinin daha sık ortaya çıkması söz konusu olabilir.
BEBEKLERİ ALERJİDEN KORUMANIN YOLLARI
- Anne sütünün en az 6 ay verilmesi önerilir çünkü anne sütünün alerjiden koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir.
- İkinci dikkat edilmesi gereken şey sigaradır. Sigara anne karnındayken bile çocuğun alerjik olmasına neden olur. O yüzden gebelikten itibaren sigaranın kesinlikle bırakılması ve çocuğun yaşadığı ortamda hiçbir şekilde sigara içilmemesi gerekir.
- Çocuğun ilk temas ettiği yabancı madde gıdalar olduğu için gıdaların başlanması, vücuda tanıştırılması da büyük önem taşır. 4 - 6 aylık pencere dönemi dediğimiz bir dönemde ek gıdalar uygun bir şekilde, birer hafta arayla başlanmalıdır. Böylece gıda alerjilerinin mümkün olduğunca önüne geçilmesi sağlanır.
- İleri yaşlarda söz konusu olabilecek ve hepimizin en büyük sorunu olan alerji ev tozu akar alerjisidir. Bu alerjiden korunmak için çocuğun yaşadığı ortamdaki halıların kaldırılması, yatağın, yastığın yün ya da pamuk dolgu olmayıp sentetik dolgu maddesinden yapılmış olması ve haftada bir 60 derece gibi bir sıcaklıkta yıkanması gerekir. Ev tozu akarlarının öldürülmesi ileri dönemlerde bu alerjinin gelişmesini engelleyecektir.