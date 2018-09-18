Bebeklerde alerji nedenleri Alerji genetik bir hastalıktır. Anne ya da babada herhangi bir alerjik hastalık varsa çocukta bu alerjik hastalığın görülme riski %25'tir. Hem annede hem babada alerjik hastalık varsa çocukta bu risk %50'ye çıkar. Dolayısıyla çok büyük oranda genetik potansiyeli olan bir hastalıktır.

Giriş Tarihi: 18.9.2018 14:57