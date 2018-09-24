Çocuklara ders çalışmayı sevdirmenin yolları

AİLECEK BİR ÇİZELGE OLUŞTURUN

Bu aslında hepimizin bildiği klasik bir ders programı. Bunu motive edici hale getirmekse sizin elinizde. Aile olarak oturup, büyükçe bir karton veya kağıda, onun istediği şekilde ve renklerde, bir haftalık program çizmesine yardımcı olun. Daha sonra, evinizin ve çocuğunuzun günlük alışkanlıklarına uygun olarak her bir saati belirleyin. Sabah uyanmasından, okuldan geliş ve uyku saatine kadar, tüm ders/ödev saatleri ve molalar da dahil olmalı. Unutmayın, bu onun günlük rutini, dolayısıyla, saatleri onunla fikir alışverişi yaparak ve anlaşarak koymaya özen gösterin. Bir ufak püf noktası: ders süresini 1-2 saat gibi uzun tutmak yerine parçalara bölerek ve aralara keyif aldığı aktiviteleri koyarak verimi arttırmanız daha çok mümkün.

Araştırmalara göre, çalışmanın sonrasında doğrudan uykuya geçildiğinde öğrenilen bilgiler hafızada daha kalıcı bir hale geliyor. Günlük ödev rutininde bunu devamlı uygulamak zor olabilir, çünkü ödev sonrası oyun, bilgisayar, telefon bir ödül niteliği taşır. Ama özellikle sınav dönemlerinde haftalık rutinin dışına çıkarak bunu uygulamak, bilgilerin ertesi güne tazeliğini korumasını sağlar.