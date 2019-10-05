Bebekler ne zaman yürür?

Sağlıklı bebeklerde yürüme yaşı 12-18. aylar arasıdır. Bazı bebekler, 12. aydan da önce yürüyebilirler. Çocuğun yürüme yaşı zekası ile ilgili değildir. Kaba motor hareketlerde bebeklere göre gelişim farklı olabilir.

Yürümeyi geciktiren nedenler:

Bebeğin çok hızlı emeklemesi bebeğin yürümeye hevesini azaltır. Yürüme yerine emekleme ile her yere rahatlıkla ulaşabilecektir.

Aşırı korumacı anne-baba: bebeğin sürekli kucakta tutulması, üşütür, mikrop kapar veya düşer düşüncesiyle yere bırakmaktan kaçınma

Bebeğin fazla kilolu olması: bebeğin yürümesinde ve emekleme, dönme gibi diğer motor hareketlerin yapılmasında gecikmeye neden olur.

Bebeğin oturduğu yerde sürekli istediklerinin önüne konulması, motivasyon eksikliğine neden olur.

Nörolojik sistemi ilgilendiren hastalıklar: Bu hastalıklar sıklıkla daha önce bulgu verirler. Bebek 3. Ayda başını tutmamışsa, 6-7.aylarda dönmeye başlamamışsa, 8. Ayda desteksiz oturmamışsa bu aşamalarda araştırılması gerekir.

AYAKTA DURUYORSA İLK ADIMLAR GELİYOR DEMEKTİR

Bebeğiniz 9-12. Aylarda kendi başına dengede durmaya çalışır. Bebeklerin yürüme sürecince önemli nokta dengede durmaktır. Bu nedenle bebeğiniz birkaç saniyeliğine de olsa dengede durmaya başladıysa yakında ilk adımları da gelecek demektir. Bu aşamada bebeğinizin dengede durma konusunda ona cesaret verin bunu bir oyuna çevirin. Onunla beraber yere oturun ve ellerinden destek vererek ayağa kalkmasını sağlayın. Ellerini yavaşça bırakarak dengede durabildiği süreyi ölçün. Bu denemelerden sonra ona göstereceğiniz sevgi, onun iyi bir şeyler yaptığını anlamasını sağlayacaktır.