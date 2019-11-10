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bebeğe banyo yaptırırken dikkat

Annelerin en büyük korkularından biri bebeğe banyo yaptırmaktır. Yeni doğan bebeğe hemen banyo yaptırılmalı mı? Yeni doğan bebeğe nasıl banyo yaptırılmalı? İşte anne ve anne adaylarının en merak ettiği sorulardan birinin cevabı…

Giriş Tarihi: 10.11.2019 09:21
Yeni doğan bebeğe banyo yaptırırken dikkat

Anne karnından çıkıp dış dünyayla tanışan bebeğin teninin hemen yıkanmasına gerek yoktur. Yeni doğan banyosunu yaptırmadan evvel göbeğin düşmesini beklemek gerekir. Bu süreçte bebeğin teni silinerek temizlenebilir ve sık aralıklarla kıyafetleri değiştirilebilir. Sık sık gaz çıkardığını ve kustuğunu düşünecek olursak sık kıyafet değiştirmek en doğrusudur. Göbek düşmesinden sonra mevsime göre neredeyse her gün yıkanabilir.

EN UYGUN YENİ DOĞAN BEBEK KIYAFETİ

Yeni doğan bebeğin bakımı yapılırken en çok dikkat edilmesi hususlardan birisi de kıyafet seçimidir. Seçilen bebek kıyafetinin, çokça terleyen yeni doğanın terini emebilecek, hava alan, pamuklu ve yumuşak kumaştan olmasına önem gösterilmelidir.

Bebek gün geçtikçe hareketlenecek, gazı ve uykusu olduğu zamanlarda huzursuz ve hareketli olacaktır. Seçilen yeni doğan bebek elbisesinin bu hareketler için rahatlık sağlaması, nefes almasına ve kas kemik gelişimine engel olmaması gibi konular da es geçilmemeli.

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Yeni doğan bebeğe banyo yaptırırken dikkat
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