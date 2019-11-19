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neden olur?

Yeni doğan bebeklerin çoğunda görülen sarılık, tedavi edilmezse ciddi problemleri beraberinde getirir. Bebeklerde sarılır neden olur? ne kadar geçer? Sorularının yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz. İşte “Bebeklerde sarılık neden olur?” sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 19.11.2019 15:10
Bebeklerde sarılık neden olur?

Yenidoğan sarılığı, zamanında doğan her 10 bebekten 6'sında, prematüre doğumlarda ise 10 bebekten 8'inde rastlanan bir durum. Sarılık, kanda bilirübin maddesinin yükselmesi sonucu ortaya çıkar. Genellikle geçici bir durum olsa da doğum sonrası ilk hafta içinde hastane yatışlarının en sık nedenini oluşturur. Sarılığın şiddeti ve süresi, bebeğin doğum ağırlığı, doğum haftası, beslenme şekli, ırk, genetik yapı gibi pek çok faktörden etkilenir.

YÜZDE VE GÖZLERİN BEYAZINDA BAŞLAR

Sarılık genellikle ilk olarak bebeğin yüzünde ve gözlerinin beyazında belirir, şiddeti arttıkça karın ve bacaklara doğru yayılım gösterir. Özellikle ilk 1 hafta (Prematüre bebeklerde ilk 2 hafta) bebek her gün soyularak gün ışığı altında cildine bakılmalıdır. Bebeğin karnında ve/veya bacaklarında sarılık fark edildiği zaman çocuk doktoruna müracaat edilmelidir.

Bebekte sarılık olup olmadığı çok az miktarda kan alınıp bilirubin seviyesi ölçülerek anlaşılır. Bilirubin maddesinin belirli bir seviyenin üstüne çıkması halinde (Bu seviye bebeğin doğum ağırlığı, doğum haftası, kaç günlük olduğu ve sağlık durumuna göre belirlenir), bebek tedavi edilmelidir. Tedaviye başlamak için bebeğin sarılık düzeyine ve risk faktörlerine bakılarak karar verilir.

SARILIĞIN TEDAVİSİ: FOTOTERAPİ

Hafif sarılıklarda herhangi bir tedaviye gerek yoktur, bebeğin iyi bir şekilde beslenmesi yeterlidir. Gerekli durumlarda tedavi yöntemi olarak fototerapi (ışık tedavisi) kullanılır.

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