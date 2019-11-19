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Bebeklerde neden alınır?

Bebeklerde neden alınır? Sorusunu yanıtlamadan önce bebeklerde topuk kanı nedir? Sorusunu yanıtlamak daha sağlıklı olacaktır. Yeni doğan bebeklerin ayağından alınan kana topuk kanı denir. Peki, bebeklerde topuk kanı neden alınır? Bebeklerde topuk kanı yüksek çıkarsa ne olur? İşte anne ve babaların en çok merak ettiği iki sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 19.11.2019 16:52
Bebeklerde topuk kanı neden alınır?

BEBEKLERDE TOPUK KANI NEDEN ALINIR?

  • Tiroid bezi gelişimsel bozuklukları
  • Doğumsal enzim eksikliği
  • Kalıtsal metabolik hastalıklar
  • Zeka geriliği ve beyin hasarı

Genellikle doğumdan sonra üç gün içinde bebekten topuk kanı alınır. Kalıtsal metabolik hastalık taraması için bebek en az 24 saat beslenmiş olmalıdır. Bu uygulama bütün doğum hastanelerinde vardır. Bebek taburcu edilmeden önce ilk topuk kanı hastanede alınır. İkinci topuk kanı testi ise aile hekimliklerinde yapılmaktadır. Bebek hastaneden taburcu olduktan sonra bir hafta içinde ikinci topuk kanı alınmak üzere aile sağlığı merkezlerine götürülmelidir. Aile sağlığı merkezinde bebeğin doktoru tarafından genel muayenesi yapıldıktan sonra, hemşire tarafından bebeğin topuğundan kan alınır. Bebeklerden alınan topuk kanı, oda ısısında kurutularak incelenmek üzere tarama merkezlerine gönderilir.

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Bebeklerde topuk kanı neden alınır?
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