BAZEN KISA SÜREDE DUYULUR BAZEN HAFTALAR SÜRER

Gebelik döneminde en çok sorulan sorulardan birisi bebeğin kalp atışı hangi haftada belli olur sorusudur. Bu dönemin uzaması genel olarak anne adaylarını strese soksa da bunun bebek üzerindeki olumsuz etkileri bilindiğinden dikkatli olunması gerekmektedir. Bebeğin kalp atışları bazen kısa sürede duyulabilirken bazı bebeklerde ise bu durum haftalarca sürecek bir bekleme süresini gerektirebilir.

GENELLİKLE İLK 5 HAFTADA DUYULUR

Gebelik döneminin genellikle ilk 5 haftasında bebeklerin kalp atışları duyulabilir. Bu dönem bazı anne adaylarında ise 6 haftalık bir süreyi gerektirebilir. Bu sürecin uzun sürmesi her kişide farklılık gösterebileceği için endişeye kapılmasına gerek yoktur. İlk 5 haftalık süreçte bebeklerin kalp atışlarının dinlenebilmesi için transvajinal ultrason uygulaması yapılması gereklidir. Daha sonraki dönemlerde ise doppler ultrason işlemi yeterli olacaktır. Bebeğin kalp atışları ne zaman belli olur sorusuna genel olarak hamileliğin 5 ile 12.haftaları arasında bir tarih vermek mümkündür.