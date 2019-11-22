Bebeklerde balgamlı öksürük nasıl geçer?

BEBEKLERDE BALGAM NEDEN OLUR?

Bebeklerin akciğerleri ve solunum yolları gelişmiş olmadığından çok kolay toz, mikrop ve yabancı maddelere maruz kalır ve tahriş olurlar. Mikropların birikmesi, burunun tıkanması ile genizde mukus birikmesi ve solunum yolunun tahriş olmasıyla bebeklerde balgam meydana gelir.

BEBEKLERDE BALGAM VE HIRILTI NASIL GEÇER?

Yetişkinlerin öksürerek vücut dışına attığı balgamı, bebekler kolayca vücut dışına atamazlar. Bebeklerin balgamı vücut dışına atabilmesi için yapılması gereken, izlenilmesi gereken yollar vardır.

BEBEKLERDE BALGAM SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER:

Bebeklerin boğazlarını yumuşatmaları için (18 aylıktan büyük bebeklere) ılık su – limon karışımının içine bal karıştırarak bebeğinize verin. Bu karışım bebeğinizin boğazını yumuşatacak ve balgamın daha kolay atılmasını sağlayacaktır. Bebeğinize bolca su içirmelisiniz. Vücuttaki su ile balgam atılması kolaylaşacaktır. Çörek otu kaynatılıp süzülen suyu bebeğe verilmelidir. Çörek otu balgam söktürücü özelliği olan doğal bir ilaçtır. Aynı şekilde ıhlamur da bebeklerde balgam sökmeye yardımcı olan doğal bir ilaçtır.

Elma ve armut kabukları, zencefil, tarçın ile kaynatılarak süzülmüş suyunun bebeğe içirilmesi bebeklerde balgam atılmasına yardımcı olur. Zencefil katı olan balgamın yumuşatılmasını sağlayacaktır ancak 2 yaşının altındaki bebeklere zencefil verilmemelidir. Elma ve armut kabukları ise balgamın vücut dışına atılmasını sağlar. Havuç suyu, ada çayı da balgam söktürücü özelliği olan doğal ilaçlardır.