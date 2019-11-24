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Bebeklerde karın ağrısına ne iyi gelir?

Bebeklerde karın ağrısı, şiddetli ağlamalara sebep olan ve ilk aylarda sıklıkla karşılaşılan bir problemdir. Bebekler henüz konuşamadığı için genellikle huzursuzluk ve ağlama krizleri ile ortaya çıkmaktadır. Peki, bebeklerde karın ağrısı neden olur? Bebeklerde karın ağrısına ne iyi gelir? İşte merak edilen soruların yanıtı…

Giriş Tarihi: 24.11.2019 08:55
Bebeklerde karın ağrısına ne iyi gelir?

Bebeklerde karın ağrısı neden olur?

  • *Soğuk algınlığı
  • *Kolik sancı
  • *Gaz sancısı
  • *Kabızlık
  • *Reflü
  • *Mide üşütmesi
  • *Gıda alerjisi
  • *Zehirlenme
  • *Bağırsak solucanları

Bebeklerde karın ağrısına ne iyi gelir?

Nazikçe hareket ettirin

Uygulayabileceğiniz iyi bir seçenek sıcak bir banyo yaptırmak ya da onu sakinleştirdiği için emziğini vermektir. Bebeğin etrafındaki hareketi kısıtlayın ve odadaki ışığı azaltın.

Karnına masaj yapın

Bebeğin karnının üzerine sıcak su şişesi koyun ve nazikçe karnı üzerinde gezdirin. Yumuşak bir dokunuş için badem yağıyla karnına masaj yapmayı da deneyebilirsiniz.

Emzirirken dik konumda tutun

Bebeğinizin emerken çok fazla hava yutmasının önüne geçmek için, mümkün olduğunca dik bir konumda tutmanızı öneriyoruz. Ayrıca, karnını gereksiz yere şişirmemek için daha küçük bir biberon da kullanabilirsiniz.

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Bebeklerde karın ağrısına ne iyi gelir?
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