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Bebeklerde “” nedir? Bebeklerde “yabancı korkusu” nasıl atlatılır?

Etrafına sevimli gülücükler atan bebeğiniz birden huy değiştirip herkesten korkmaya mı başladı? Anne ve babalar için bebeğinin ateşlenmesinden daha az mühim bir konu gibi görünse de “Bebeklerde ” konusu ciddi bir konudur. Doğru davranışlar sergilenmezse bebekte psikolojik problemlere yol açabilir... İşte “Bebeklerde yabancı korkusu nedir?” “Bebeklerde yabancı korkusu nasıl atlatılır?” sorusunun yanıtları…

Giriş Tarihi: 25.11.2019 17:26
Bebeklerde “yabancı korkusu” nedir? Bebeklerde “yabancı korkusu” nasıl atlatılır?

"Yabancı Korkusu" olarak adlandırılan bu davranışlar, bebeklerin normal gelişimlerinin bir parçasıdır. Bebeğinizin sizi, yani alışmış olduğu insanları diğer insanlardan ayırt etmeye başladığına ve sizinle bir bağ kurduğuna işaret etmektedir. "Yabancı Korkusu" en yoğun 7-10 ay arası görülür ve genellikle 18 aylık - 2 yaşa kadar devam eder.

BEBEĞİNİZİ BÖYLE DURUMLARDA RAHATLATMAK İÇİN NELERE Mİ DİKKAT EDEBİLİRSİNİZ?

Yabancı kişilerin olduğu ortamlarda bebeğinizin kendini güvende hissedeceği bir ortam yaratın. Örneğin; bebeğinizin yakınında durun, birisiyle tanıştıracaksınız onu kucağınıza alın, yanınızda çocuğunuzu rahatlatacak oyuncak vb bulundurun.

Karşınızdaki kişilerin çocuğunuza sakin ve yavaşça yaklaşmasını sağlayın. Yüksek ses, ani dokunma, kucağa alma çocuğunuzu rahatsız edebilir.

Çocuğunuz yakınlaşmaya karşı çıkıyorsa anlayış gösterin, onu zorlamayın. Çocuğunuzun tepkilerini görmezden gelmeyin. Huzursuz olduğunu hissettiğinizde kucağınıza alın, size sarılmasına izin verin, sakinleşmesine yardımcı olun.

Yanınızdaki kişilerden sitemkar veya eleştirel yorumlar gelir ise, çocuğunuzun doğal bir geçiş dönemi yaşadığını anlatın.

Çocuğunuz için yabancı olan kişilere sizin göstereceğiniz pozitif yaklaşımın (sıcak bir gülümseme, olumlu bir ses tonu, dostça bir iletişim vb) çocuğunuza rehberlik edeceğini ve onun rahatlamasına yardımcı olacağını unutmayın.

Yeni insanlarla tanışmasına fırsat yaratın. Yeni insanlarla tanıştıkça ve güvende olduğunu hissettikçe yavaş yavaş korkusu azalacaktır.

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