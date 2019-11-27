Bebekler neden emmek istemez?

BEBEKLER NEDEN EMMEK İSTEMEZ?

Bebek aç olmasına rağmen emmeyi reddeder, memeyi tutar, ancak emmez, yutmaz veya çok zayıf emer; bazen anne emzirmeye çalışırken bebek ağlar ve memeyle adeta kavga eder. Bazen de bir memeyi emer ama diğerini reddeder.

Burun Tıkanıklığı: Burnu tıkanık olan bebekler sık sık emmeye ara verir ya da emmek istemezler. Burundan nefes alamayan bebek memeyi bırakarak ağzından nefes almaya çalışır. Eğer bebeğinizin burnu tıkalıysa, doktorunuzun önereceği burun damlasını kullanın ve bir aspiratör yardımıyla burnunu açmaya çalışın.

Emzirme Pozisyonu ve Tekniği: Emzirme pozisyonunuz ve tekniğiniz hatalı olabilir. Bebeğin memeyi tutması için başından iterseniz size direnç gösterir, kafasını geri çeker, emmek istemez. Ya da meme tıkandığı için bebek zorlanıyor olabilir.

Pamukçuk: Bebeğinizin ağzında pamukçuk oluşmuş olabilir. Bu mantar enfeksiyonu, genellikle yenidoğan bebeklerde görülse de bazen büyük bebeklerde de olabilir. Bebeğin yanaklarının özellikle iç tarafında, dilinde ya da damak ve diş etlerinde peynire benzeyen beyaz lekeler şeklindedir. Kabukları almaya kalktığınızda altında kırmızı bir bölge fark edebilirsiniz ve bazen kanama bile görülebilir. Ağzında pamukçuk görülen bebekler emerken acıdığı için emmeyi reddedebilir. Doktorunuzun düzenleyeceği tedaviyi uygulayın. Hem bebeğinizin tekrar emmesini sağlar hem de enfeksiyonun meme ucundan size geçmesini engellemiş olursunuz.

EMMEK İSTEMEYEN BEBEK NASIL EMZİRİLİR?

Yeni gıdalar veya beslenme değişiklikleri sütünüzün tadını değiştirebilir. Özellikle acı ve koku içeren besinler (karnabahar, lahana gibi), sütünüzün tadını değiştirir. Eğer böyle bir yiyecek yediyseniz ve bebeğiniz emmek istemiyorsa, sütünüzü sağarak boşaltın ve birkaç saat sonraki sütünüzle emzirmeyi tekrar deneyin. Yalnızca anne sütü aldığı dönemdeyse, acil durumlar için buzluğunuzda depo ettiğiniz sütünüzle besleyebilirsiniz. Eğer dondurulmuş sütünüz yoksa mama ile besleyin. Ancak bir iki sefer emzirmeyi atlamaya rağmen hala emmek istemiyorsa başka bir sorun olabileceğini düşünün.