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Bebeklerde diş bakımı nasıl olmalıdır? Bebeklerde diş bakımı, bebeğin hem güçlü hem de düzgün ve sağlıklı dişlere sahip olması açısından önemlidir. Diş bakımının doğru yapılması, diş çıkarma döneminde bebeğin diş kaşıntısı ve ağrıya bağlı huysuzluklarının da azalmasını sağlar.

Giriş Tarihi: 30.11.2019 13:36