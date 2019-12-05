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belirtileri nelerdir?

Bebekler yeterince sıvı alamadığı durumlarda kabızlık sıkıntısı çekebilirler. Bunun yanında bebeklerde kabızlığa alsiyum ve B12 vitamini yüksekliği ile potasyum azlığı da neden olabilmektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta ile bebeklerde sıklıkla görülen kabızlık sorunu hakkında bilgiler verdi. Peki nedenleri nelerdir? nasıl ortaya çıkmaktadır? İşte bebeklerde kabızlık belirtileri...

Giriş Tarihi: 5.12.2019 16:15 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 16:15
Bebeklerde kabızlık belirtileri nelerdir?

Özellikle bir yaşından küçük bebeklerde yaygın olarak görülen kabızlığın birden çok sebebi bulunmaktadır. Tedavi edilmediğinde kronikleşerek şiddetli karın ağrısı ile sık sık idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilen bu rahatsızlık, bazen biraz zamana ihtiyacı olan bir düzensizlikten de olabilmektedir.

Gün içerisinde birkaç kez kaka yapan bebek de haftada bir kez kaka yapan bebek de normal olabilir, çünkü her bebeğin yapısı farklıdır. Bebeklerde görülen şikayetlerin kabızlık olarak değerlendirilebilmesi için birkaç belirtinin aynı zamanda görülmesi beklenir. Bu şikayetlerin görüldüğü ve kabız olunan zamanlarda bebekler huzursuz olurlar ve daha çok ağlarlar.

BEBEKLERDE KABIZLIK NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ

Bebeklerin genellikle yeterince sıvı alamamalardan kaynaklanan kabızlığa anatomik bozukluklar, endokrin hastalıklar, mide-barsak sistemi hastalıkları, sinir sistemi bozuklukları, yetersiz ve dengesiz beslenme, bağ dokusu hastalıkları, inek sütü alerjisi, kalsiyum ve B12 vitamini yüksekliği ile potasyum azlığı da neden olabilmektedir.

Karın bölgesinde sertlik, iştah kaybı, kokulu kaka, ağlama ve huzursuzluk, kaka yapmadan önce ağrı, hırçınlık, kuru, sert ve topaklanmış kaka gibi belirtilerle kendisini gösterebilen bebeklerdeki kabızlık, tedavi edilmediğinde uzun dönemde iştahsızlık-gelişme geriliği, karın ağrısı, çocuğun konforunda ciddi bozulma, mutsuzluk, huzursuzluk ve bunların sonucunda psikolojik bozukluklar (sosyal dışlanma, depresyon ve anksiyete), anüste çatlaklar, popodan kan gelmesi, hemoroid, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve idrar kaçırmaya neden olabileceğinden mutlaka tedavi edilmelidir.

BEBEKLERDE KABIZLIK TEDAVİSİ

Öncelikle bebeğinizin kabız olduğunu düşünüyorsanız, konuyla ilgili doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Doktorunuz tarafından söylenmediği sürece bebeğinize kesinlikle lavman, müshil veya fitil vermemeniz gerekiyor.

Gıda alerjisi veya zehirlenmesi gibi hastalıkların işareti de olabilen ve daha ciddi durumlardaysa metabolizma bozukluğunun veya doğuştan gelen bir hastalığın belirtisi olarak da kendini gösterebilen kabızlık bu yüzden ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır.

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Bebeklerde kabızlık belirtileri nelerdir?
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