Bebeklerde sarılık belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Yeni doğan bebeklerin yaklaşık %60'ı gibi çok yüksek bir oranda görülen sarılık hastalığının erken doğan bebeklerdeki yüzdesi ise %80'e dayanmaktadır. Yeni doğan bebeklerde çoğunlukla fizyolojik olarak görülen bu hastalık, iki hafta içinde kendiliğinden geçebilir.

Sarılık; bebeğin kırmızı kan hücrelerinin aşırı hızda ve miktarda parçalanması, bebeğin karaciğerinin aşırı miktarda oluşan bilirubini işleyecek kapasiteye sahip olmaması nedeniyle kanında çok fazla bilirubin birikmesi sonucu deri ve göz aklarının sararması şeklinde kendisini gösterir.

BEBEK SARILIĞININ NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

İç kanama, bebeğin kanındaki enfeksiyon veya virüsler, annenin kanı ve bebeğin kanı arasındaki uyumsuzluk, karaciğer bozukluğu ve bir enzimin eksikliği gibi nedenlerden dolayı oluşabilen sarılık, genellikle doğumdan sonraki ikinci ve dördüncü günler arasında görülür.

Cildin ve gözlerin beyazlarının sararması bebek sarılığının ana belirtisidir. Prematüre doğum, anne sütünden yeterli miktarda besin alınamaması, kan uyuşmazlığı ve doğum sırasında morarma sarılık riskini artıran faktörlerdendir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Hafif bebek sarılık genellikle iki veya üç hafta içinde kendi kendine kaybolurken, orta derecede veya şiddetli sarılık için doktorunuza başvurmanız gerekir.

Işık tedavisi (fototerapi): Bebeğin mavi-yeşil spektrumda ışık yayan özel bir lambanın altına yerleştirilerek, bilirubin moleküllerinin yapısının, hem idrarda hem de dışkıda salınılabilecek şekilde değiştirilmesi şeklinde gerçekleşir. Tedavi sırasında sadece bir bebek bezi ve koruyucu göz yamaları kullanır.

İntravenöz immünoglobulin: İmmünoglobulinin intravenöz transfüzyonu – antikor seviyelerini azaltabilen bir kan proteini – sarılığı azaltabilir ve bir değişim transfüzyonu ihtiyacını azaltabilir.

Kan değişimi: Şiddetli sarılık vakalarında bebeğin kan transfüzyonu gerekebilir. Bu, küçük miktarlarda kanı tekrar tekrar çekmeyi ve bunu donör kanla değiştirmeyi, böylece yeni doğan yoğun bakım ünitesinde gerçekleştirilen bir prosedür olan bilirubin ve maternal antikorları seyreltmeyi içerir.

Farmakolojik ajanlar: Hiperbilirubinemi tedavisinde kullanılan farmakolojik ajanlar, bilirubin atılımını hızlandırıcı ve bilirubin oluşmasını engelleyici etki gösteren ilaçlardır.