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bebeğe bunu yapmayın!

Her an bebeklerde hıçkırık görülebilir. Bu yüzden ebeveynlerin endişeye kapılmamaları gerekmektedir. Hıçkırığa yakalanan bebeğe herhangi bir şey vermek doğru olmaz. Çünkü soluk borusuna kaçma riski doğurabilir. Bir süre hıçkırığın geçmesini beklemeniz gerekebilir.

Giriş Tarihi: 9.12.2019 12:24
Hıçkıran bebeğe bunu yapmayın!

HAFİFÇE MASAJ YAPIN

Eğer uzun süreli hıçkırık devam ediyorsa bebeği bir miktar emzirmek iyi gelecektir. Emzirme sonrasında yarım saat dik tutarak sırtını hafifçe masaj yaparak okşayabilirsiniz. Buna rağmen hala hıçkırık devam ediyorsa bir çay kaşığı su verebilirsiniz.

LİMON SUYU VERMEK DOĞRU MU?

Ayrıca halk arasında limon suyu da verilmektedir. Bebeğinize limon suyu verdiğiniz takdir de hıçkırığı kesecektir. Fakat uzmanların bir uyarısı söz konusudur. Limonun PH değeri çocuk için uygun değildir. Limon pişiğe yol açar, midesi bozulur ve kusmasına neden olabilir. Bu yüzden hıçkırık tutan bebeğe asla limon veya limonlu su önerilmez.

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