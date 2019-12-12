Bebeklerde burun tıkanıklığı nasıl geçer? Bebeklerde burun tıkanıklığı nasıl anlaşılır?

Burun tıkanıklığı, burundaki dokuların ya da kan damarlarının fazla sıvı ile şişmesi ya da aşırı mukus üretmesi sonucunda meydana gelir. Farklı nedenlerden de kaynaklanabileceği gibi, yaygın olarak kış mevsimi başta olmak üzere mevsim geçişlerinde de sık rastlanan soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi enfeksiyon hastalıkları gerek yetişkinlerde, gerekse de çocuk ve bebeklerde burun tıkanıklığı yaşanmasına neden olur.

BEBEKLERDE BURUN TIKANIKLIĞI NEDENLERİ NELERDİR?

Temel anlamda burun tıkanıklığına şu üç durum neden olur:

Kuru hava,

Toz, sigara dumanı ve parfüm gibi tahriş edici maddeler,

Soğuk algınlığı, grip gibi viral hastalıklar.

BEBEKLERDE BURUN TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Yetişkinlerde ve çocuklarda tıkalı burunu temizlemek ve açılmasını sağlamak, bebeklere nazaran çok daha kolaydır. Öncelikle, özellikle 0-4 yaş arası bebek ve çocukların burun tıkanıklığının soğuk algınlığı, grip gibi viral enfeksiyonlardan kaynaklandığını düşünüyorsanız kesinlikle bebeğinize doktor tavsiyesi ile verilmemiş ve reçetesiz ilaçları kullanmayınız. Bunların bebeğinize hayati anlamda zarar verici yan etkileri olabilir. Bunun yerine bebeklerde burun tıkanıklığı giderici olarak buharlı bir banyoda onu bekletebilirsiniz.