Bebeklerde burun tıkanıklığı önemli midir?

BEBEKLERDE BURUN NEDEN TIKANIR?

Anatomik nedenler: Aslında en sık nedendir. Özellikle burun kökü basık olan bebeklerde tıkanıklık çok daha belirgindir. Bunun dışında tek taraflı burun içi kısmi veya tam tıkanıklık durumu olabilir.

Aslında en sık nedendir. Özellikle burun kökü basık olan bebeklerde tıkanıklık çok daha belirgindir. Bunun dışında tek taraflı burun içi kısmi veya tam tıkanıklık durumu olabilir. Sürekli yatma pozisyonu

Burun çekme yeteneklerinin olmaması

Oda neminin düşük olması: Özellikle düşük nem ortamı burun tıkanıklığını artırır.

Özellikle düşük nem ortamı burun tıkanıklığını artırır. Reflü olması: Özellikle ilk bir yaş mideden yukarı kaçların olması kısmi olarak gıdaları ağız ve burna kadar gelerek tıkanmasına yol açar.

Özellikle ilk bir yaş mideden yukarı kaçların olması kısmi olarak gıdaları ağız ve burna kadar gelerek tıkanmasına yol açar. Soğuk algınlığı: Zaten çabuk tıkanan burunlar bir de enfeksiyon ile karşılaşınca ödemli burunlar nefes almalarını iyice zorlaştırır.

Zaten çabuk tıkanan burunlar bir de enfeksiyon ile karşılaşınca ödemli burunlar nefes almalarını iyice zorlaştırır. Alerjik nedenler: Özellikle ciddi alilesel öyküsü olan bebeklerde önemli bir nedendir.

BELİRTİLER NELERDİR?

Hırıltılı solunum

Zor nefes alma

Beslenme bozukluğu

Anlamsız huzursuzluk ve ağlama

Uyku problemleri

NELER YAPMALIYIZ?

Oda nemi mutlaka 45-55 arası olmalı. Oda ısısı da en uygun olan 24-25 derece olarak ayarlanmalı

Bebekler kesinlikle yatarak beslenmemelidir.

Tıkalı olan burun için serum fizyolojik damlalar ve spreyler ile burun açılabilir.

Çok tıkanık olan burunlarda aspiratör ve puvarlar kullanılabilir.

Soğuk algınlığı olmaması için hasta kişilerle yakın temas etmemesi ve hasta kişilerin maske takmaları önemli bir önlemdir.

Bütün bu basit önlemlere rağmen burun açılamıyor ve beslenmesine engel oluyorsa; mutlaka anatomik, alerjik ve enfeksiyon nedenlerin dışlanması için muhakkak doktor kontrolü şarttır.