Baba olma şansını ikiye katlayan besinler!

Giriş Tarihi: 16.10.2018 16:23Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 16:25
Kısırlık (infertilite) üreme çağındaki 6 çiftten birinde görülen önemli bir problem. Sperm kalitesindeki ve sayısındaki sorunlar da infertilitenin yüzde 25'inden sorumlu oluyor. Yapılan çalışmalar egzersiz yapmak, stresten arınmak, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek, alkol ile sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak gibi sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmenin sperm kalitesini artırdığını ortaya koydu.
Peki baba olma şansını artırmak için hangi besinleri düzenli olarak tüketmeli?
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Eski çorapçı spermin sayı ve kalitesini artıran besinleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.