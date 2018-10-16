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olma şansını ikiye katlayan besinler!

Giriş Tarihi: 16.10.2018 16:23 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 16:25
Baba olma şansını ikiye katlayan besinler!

Kısırlık (infertilite) üreme çağındaki 6 çiftten birinde görülen önemli bir problem. Sperm kalitesindeki ve sayısındaki sorunlar da infertilitenin yüzde 25'inden sorumlu oluyor. Yapılan çalışmalar egzersiz yapmak, stresten arınmak, lı beslenme alışkanlıkları edinmek, alkol ile sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak gibi sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmenin sperm kalitesini artırdığını ortaya koydu.

Peki olma şansını artırmak için hangi besinleri düzenli olarak tüketmeli?

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Eski çorapçı spermin sayı ve kalitesini artıran besinleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.

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Baba olma şansını ikiye katlayan besinler!
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