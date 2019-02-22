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basıncını düşürüyor, bağışıklığı kuvvetlendiriyor!

Giriş Tarihi: 22.2.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 15:00
Kan basıncını düşürüyor, bağışıklığı kuvvetlendiriyor!

“Fiziksel sağlığı bütünüyle bedenle ilgili sanıyoruz ancak bu doğru değil. Ruhsal sağlığımız özellikle de sevgi göstermek ve sevgi görmek daha mutlu ve sağlıklı bir ömür sürmemizde başlı başına önemli bir rol oynuyor” diyen Klinik Psikolog Sema Sözer Dabanlıoğlu, sevginin iyileştirici gücünü bilimsel araştırmalar eşliğinde anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

AİLE SEVGİSİ, AŞK, HAYVAN VE DOĞA SEVGİSİ...

Sağlığa iyi geldiği belirtilen aşk ve sevginin sadece iki karşı cins arasında süregelen duygusal yakınlaşma olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü aşk ve sevgi sadece romantizmle sınırlı değil. Zira kişiye huzur verecek aile sevgisi, hayvan ve doğa sevgisi, tasavvufi aşk gibi duygular da sağlığa çok önemli katkılarıyla dikkat çekiyor. Klinik Psikolog Sema Sözer Dabanlıoğlu, aşk ve sevgi hislerinin, vücuda zindelik ve huzur getiren oksitosin, neropinofrin, dopamin, seratonin ve endorfin gibi hormonların daha fazla salgılanmasını sağladığını, aynı zamanda antikor üretimini artırdığını, antioksidan etki yaratarak bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurguladı.

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Kan basıncını düşürüyor, bağışıklığı kuvvetlendiriyor!
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