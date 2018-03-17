Anne sütü alan bebeklerde de görülüyor!

BEBEKLERDE GAZ SANCISI NASIL ANLAŞILIR?

İnfantil kolik (gaz sancısı) 2-3 hafta ile 3 ay arasındaki bebeklerde haftada 3 günden fazla ve günün aynı saatlerinde en az 3 saat süren ağlama nöbetleri olarak tanımlanır. Bebeği takip eden çocuk hekimi mutlaka aileye infantil kolik hakkında detaylı bilgi vermelidir. Her ağlamanın nedeninin de gaz sancısı olmadığı unutulmamalıdır. Yüksek tonlu aşırı ağlama ile birlikte genellikle ayaklarını karna çekme, gerinme, karın şişliğinde artma, barsak seslerinin duyulması, kusma, kabızlık veya sık kaka yapma görülür. Gaz sancısı ile mücadele etmenin en etkin yolu, konuyu iyi kavrama, varsa nedenlerini ortadan kaldırma ve aşağıda belirtilen yöntemlerle bebeği sakinleştirmeye çalışmaktır. Bilinmesi gereken en önemli şey, bebek 3 veya en geç 4 aylık olduğunda bu sıkıntılı durumun ortadan kalkacağıdır.