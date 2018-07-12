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Bebeğinizin kafasında şekil bozukluğu varsa...

Giriş Tarihi: 12.7.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 10:14
Bebeğinizin kafasında şekil bozukluğu varsa...

Doğum sırasında ya da ilerleyen aylarda bebeğin yatış pozisyonuna bağlı olarak gelişen kafatası şekil bozuklukları ebeveynlerin ilk anda paniğe kapılmasına neden oluyor. Bu durumda bir uzmana başvurmak erken dönemde önlem alınmasını ve eğer gerekliyse tedavi planlaması için zaman kazanılmasını sağlıyor.Uz. Dr. Nihal Madak Binboğa, lerdeki kafatası şekil bozuklukları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

BEBEĞİNİZ 1 YAŞINA GELMEDEN YASTIK KULLANMAYIN
Başın lı büyümesi, bebeğin beyninin de sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü göstermektedir. İlk aylarda en hızlı büyüyen vücut bölümü olan kafatası, bebeğin tüm vücudu gibi kolayca şekil değiştirebilmektedir. Başın ön bölgesinde bulunan bıngıldak 9-18. aylar arasında kapanmaktadır. Bu dönemlerde ebeveynler, lerinin kafasının arkasındaki düzlük ve diğer taraflarındaki asimetrik bozukluklar nedeniyle panik yapmaktadır. Kafatasındaki şekil bozukları genellikle şu nedenlerden kaynaklanmaktadır;

  • Bebeğin anne karnındaki duruş pozisyonu
  • Doğumun uzun ve zor olması
  • Bebeğin küvözde kalması
  • Bir yaşından önce yastık kullanımı•Boyun kaslarındaki kısalık
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Bebeğinizin kafasında şekil bozukluğu varsa...
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