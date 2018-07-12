Bebeğinizin kafasında şekil bozukluğu varsa...

BEBEĞİNİZ 1 YAŞINA GELMEDEN YASTIK KULLANMAYIN

Başın sağlıklı büyümesi, bebeğin beyninin de sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü göstermektedir. İlk aylarda en hızlı büyüyen vücut bölümü olan kafatası, bebeğin tüm vücudu gibi kolayca şekil değiştirebilmektedir. Başın ön bölgesinde bulunan bıngıldak 9-18. aylar arasında kapanmaktadır. Bu dönemlerde ebeveynler, bebeklerinin kafasının arkasındaki düzlük ve diğer taraflarındaki asimetrik bozukluklar nedeniyle panik yapmaktadır. Kafatasındaki şekil bozukları genellikle şu nedenlerden kaynaklanmaktadır;

Bebeğin anne karnındaki duruş pozisyonu

Doğumun uzun ve zor olması

Bebeğin küvözde kalması

Bir yaşından önce yastık kullanımı•Boyun kaslarındaki kısalık