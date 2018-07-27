Yeni doğan bebek bakımının 10 püf noktası

ODA ISISINI ÇOK YÜKSELTMEYİN

Anne karnındayken sıcak bir ortamda olan bebek, doğumla beraber solunumunun başlaması, kalp dolaşımının yetişkinlerdekine yakın bir hale gelmesiyle dış dünyaya uyum sağlamaya çalışıyor. Bu nedenle yeni doğan bebekler için oda ısısının ılık olmasına dikkat etmek önemli. Bebekler bu sayede kendilerini anne karnındaki ortama benzer bir ortamda hissederek daha huzurlu olabiliyorlar ve adaptasyon süreci daha kolay atlatılıyor. Zamanında doğmuş ve normal kilodaki sağlıklı bir bebeğin bulunduğu odanın ısısının kıyafetleri olsa bile 2224 derece olmasının uygun olacaktır.