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Yeni doğan ının 10 püf noktası

Giriş Tarihi: 27.7.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 10:41
Yeni doğan bebek bakımının 10 püf noktası

Yeni lerin özellikle ilk günleri leri hakkında endişe duymalarıyla geçer. Bu endişelerinizden biraz olsun sıyrılmanız için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Korkmaz yenidoğanlar için özel 10 önerisi verdi. Uzman Dr. Osman Korkmaz, bu süreci rahat geçirmenin en kolay yolunun yeni ebeveynleri bebek bakımı konusunda bilinçlendirmek olduğunu söyledi. Uzman Dr. Osman Korkmaz yeni doğan bebekleri için özel 10 bakım önerisini şöyle sıraladı:

ODA ISISINI ÇOK YÜKSELTMEYİN

karnındayken sıcak bir ortamda olan , doğumla beraber solunumunun başlaması, kalp dolaşımının yetişkinlerdekine yakın bir hale gelmesiyle dış dünyaya uyum sağlamaya çalışıyor. Bu nedenle yeni doğan bebekler için oda ısısının ılık olmasına dikkat etmek önemli. Bebekler bu sayede kendilerini anne karnındaki ortama benzer bir ortamda hissederek daha huzurlu olabiliyorlar ve adaptasyon süreci daha kolay atlatılıyor. Zamanında doğmuş ve normal kilodaki lı bir bebeğin bulunduğu odanın ısısının kıyafetleri olsa bile 2224 derece olmasının uygun olacaktır.

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Yeni doğan bebek bakımının 10 püf noktası
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