Anneler dikkat! Bebeklere püre şeklinde yedirmek...

SORUNLARA DAVETİYE ÇIKARABİLİR

Püre haline getirilen yiyeceklerin tüketimini fast food beslenmeye benzeten İbrahim Yaşa, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketimi oldukça hızlı ve basit olan fast food beslenme şeklinin sağlığımız için oldukça zararlı olduğu artık bilinen bir gerçek. Kendimiz için tercih etmediğimiz bu beslenme şeklini bebeklerimiz için uygulamakta sakınca görmüyoruz. Bebeklerimizi sağlıklı besleme amacıyla fast food tüketimi kadar zararlı olabilecek basit beslemeye yöneltmek gelecekte ciddi sorunlarla karşılaşmasına davetiye çıkarabilir: Blender'dan bahsediyorum.