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ler dikkat! lere şeklinde yedirmek...

Giriş Tarihi: 1.8.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 11:23
Anneler dikkat! Bebeklere püre şeklinde yedirmek...

lerin içerik yönünden zengin ve kolay yemesi için haline getirilen yemeklerin gelişimlerine zarar verdiğine dikkat çeken uzmanlar, bu beslenme tarzının tıpkı “fast food” gibi kolay, hızlı ama zararlı olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre, bebeği kolaya alıştıran bu yöntem; tat farkındalığı, çiğneme, etkin dil hareketleri ve yutmanın lı gerçekleşme süreçlerinin takibinde sorun yaşamasına yol açıyor. Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İbrahim Yaşa, bebeklerin beslenmesinde çokça tercih edilen püre şeklindeki “ezilmiş yemek” şeklinin yutma bozukluklarından çiğneme ve etkin dil hareketlerinin öğrenilmesine kadar pek çok soruna sebep olduğuna dikkat çekti.

SORUNLARA DAVETİYE ÇIKARABİLİR

haline getirilen yiyeceklerin tüketimini fast food beslenmeye benzeten İbrahim Yaşa, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Tüketimi oldukça hızlı ve basit olan fast food beslenme şeklinin sağlığımız için oldukça zararlı olduğu artık bilinen bir gerçek. Kendimiz için tercih etmediğimiz bu beslenme şeklini lerimiz için uygulamakta sakınca görmüyoruz. Bebeklerimizi lı besleme amacıyla fast food tüketimi kadar zararlı olabilecek basit beslemeye yöneltmek gelecekte ciddi sorunlarla karşılaşmasına davetiye çıkarabilir: Blender'dan bahsediyorum.

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Anneler dikkat! Bebeklere püre şeklinde yedirmek...
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