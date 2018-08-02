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larda burun kanaması nedenleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 2.8.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 11:48
Çocuklarda burun kanaması nedenleri nelerdir?

larda görülen burun kanamalarının birçok nedeni olabilir. Peki çocuklarda burun neden kanar? Çocuklarda burun kanaması tedavisi nasıl olur? İşte yanıtları...Söz konusu çocukları olduğunda çok daha dikkatli ve özverili olan ebeveynler, bir anda ortaya çıkan burun kanamaları karşısında endişe ve stres yaşayabilirler. Özellikle de herhangi bir hastalıktan farklı olarak yaşanan kanamalar, ailelerin paniğe kapılmasına yol açar.Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Naser Dadaşzade, burun kanamaları hakkında merak edilenleri yanıtladı.

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN BURUN KANAMALARININ NEDENLERİ NELERDİR?

Buruna parmak ya da yabancı cisim sokulması ile oluşan kanamalar
Üst solunum yolu enfeksiyonları (sinüzit, gripal enfeksiyonlar)
Alerjik rinit (burun içi mukozasını tahriş ederek kanamaya yol açabilir)
Hipertansiyon (larda nadiren görülebilir)
Aşırı egzersiz sırasında kanama olabilir.
Travma, düşme ve çarpma
Kan hastalıkları, trombosit azlığı, lösemi gibi kan hastalıkları, pıhtılaşma hormonu eksikliği
Burun damarlarındaki problemler, kitleler

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Çocuklarda burun kanaması nedenleri nelerdir?
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