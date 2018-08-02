Çocuklarda burun kanaması nedenleri nelerdir?

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN BURUN KANAMALARININ NEDENLERİ NELERDİR?

Buruna parmak ya da yabancı cisim sokulması ile oluşan kanamalar

Üst solunum yolu enfeksiyonları (sinüzit, gripal enfeksiyonlar)

Alerjik rinit (burun içi mukozasını tahriş ederek kanamaya yol açabilir)

Hipertansiyon (çocuklarda nadiren görülebilir)

Aşırı egzersiz sırasında kanama olabilir.

Travma, düşme ve çarpma

Kan hastalıkları, trombosit azlığı, lösemi gibi kan hastalıkları, pıhtılaşma hormonu eksikliği

Burun damarlarındaki problemler, kitleler