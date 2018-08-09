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Bebekle in püf noktaları!

Giriş Tarihi: 9.8.2018 12:52 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 17:04
Bebekle tatilin püf noktaları!

yeri seçerken, yolculuk sırasında ya da tatilde özellikle lu ailelerin çok dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerekiyor. Uzm. Dr. Seza Baykan tatilde dikkat edilmesi gerekenleri ve ailelerin yayında olması gerekenleri anlattı.

Çocuğunuz ile huzurlu bir geçirmek istiyorsanız tatil yerinizi kuruluşlarına yakın seçin ve acil durum numaralarını yanınızda bulundurun.
0-6 ay arasındaki bebekleri melanin pigmenti çok eksik olduğu için güneş ışığına çıkarmamaya çalışın.
0-6 ay bebeklerde koruyucu güneş kremi önerilmiyor. Güneşin dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle güneş ışığına çıkarmayın. Bu saatler dışında çıkarılan bebekler açık renkli ve ince kıyafetler giymeli ve her yeri güneş almayacak şekilde kapatılmalı.
arabasının kesinlikle tentesi olmalı.
Çocuklar güneşe çıkarılmadan 30 dakika önce krem sürülmeli.
Güneş koruyucuyu 3-4 saatte bir yenilenmeli. Çocuklar suya her girip çıktığında koruyucular tekrar sürülmeli.
0-6 yaş arasındaki çocuklar mümkün olduğunca saat 10.00-15.00 arasında güneş ışığına maruz kalmamalı.

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Bebekle tatilin püf noktaları!
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