Mavi bebek sendromu hastalığı nedir? Belirtileri neler?

Bebeklerde ortaya çıkan kalp hastalığı olarak bilinen mavi bebek sendromu hastalığında normal bebeklerin cildi pembe renkli bir görünüme sahip olurken bu rahatsızlığa sahip olan bebeklerin cilt tonu mavi oluyor. Bunun nedeni ise organ, doku ya da hücrelerin oksijensiz kalmasıyla kan renginin değişmesidir. Bebeklerin kalbi görevlerini tam olarak yerine getiremediklerinde morarmalar oluşur ve bu morlukların rengi mavimsidir. Bu nedenle rahatsızlık, 'mavi bebek sendromu hastalığı' olarak adlandırılmıştır. İstisnalar haricinde bu hastalık yalnızca 6 aylık olan bebeklerde görülüyor ancak seyrekte olsa çocuk ve yetişkinlerde de görülebiliyor.

Aşırı miktarda su tüketen bebeklerde de nitrat alınımı sonucunda mavi bebek sendromu hastalığı oluşabiliyor. Tıpkı suda olduğu gibi içerisinde bol miktarda nitrat bulunduran havuç, lahana, brokoli ve ıspanak gibi sebzelerde bebeklere gereğinden fazla verilmemelidir.

Bebeğinizin tüketeceği gıdalardaki fazla nitratın alınmasını önlemek için o sebzelerin haşlama suyunu mama yaparken kullanmamalısınız. Nedeni ise haşlama esnasında sebzelerdeki nitratın büyük bir kısmının haşlama suyuna geçmesidir.

En önemli sorun akciğer atardamar kapağında oluşan yetersizliktir. Bu sorun uzun dönemde sağ karıncıkta büyüme ve fonksiyon kaybına neden olur. Belirli bir sürenin sonunda teşhis edilemeyen veya uygun bir şekilde tedavi edilmeyen hastalarda sağ karıncıkta geri dönüşümsüz hasar oluşur. Buda kalp yetersiziliğine neden olur.

Diğer sık görülen sorun kalp ritmindeki düzensizliktir. İzlem süresi arttıkça bu sorunun görülme oranı yükselir. Özellikle kalpte tam düzeltilmemiş veya tekrar etmiş problemler varlığında daha erken gelişir ve daha ciddi seyirli olur.

MAVİ BEBEK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

- Yemek yeme ve ağlama sırasında çabuk yorulma,

- Parmak gibi uç noktalarda vücudun belirli bölgelerinde morluklar görülmesi,

- Çocuğun sürekli çömelir vaziyette olması,

- Kan pompalanması esnasında ciddi sıkıntılar olacağından dolayı kol ve bacaklarda şişkinlik,

- Bebeğin cildi normal pembelikte iken, emzirme, ağlama ve emekleme, yürüme gibi güç gerektiren durumlarda mavimsi renk oluşması 'mavi bebek sendromu hastalığı' belirtilerindendir.