Suda doğum nedir? Faydaları neler?

SUDA DOĞUM NEDİR?

Sıcak su ile dolu doğum havuzunda yapılan doğum alternatiflerinden biri olan suda doğum, ısısı 37 derecelik su ile dolduruluyor. Doğum yapacak olan anne adayı bu havuza oturtularak kasların gevşeyerek rahatlaması imkanı sunulur.

SUDA DOĞUM NASIL GERÇEKLEŞİR?

Doğum zamanı yaklaşmış olan anne adayı doğum havuzuna sokulur. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey suyun ısısı ve bu ısının takibidir. Uzman ebe veya doktorun yardımıyla gerçekleştirilen doğumda bebek doğduktan sonra anneye teslim edilir.

SUDA DOĞUMUN AVANTAJLARI NELER?

- Doğum havuzundaki sıcak su anne adayının kaslarını gevşeterek ve daha kolay bir doğum yapma imkanını bulur.

- Normal doğuma göre daha kısa sürede gerçekleşir.

- Rahmin kan dolaşımını arttırarak bebeğe oksijen alınımını arttırır.

SUDA DOĞUM KİMLER YAPAMAZ?

- Genital bölge enfeksiyon kapmışsa ya da yaralanma varsa,

- Kanama çok oluyorsa,

- Erken doğum ihtimali varsa,

- Birden fazla çocuğa hamile kalındıysa,

- Şeker, astım ya da yüksek tansiyon hastasıysanız suda doğum yapmanız önerilmez.