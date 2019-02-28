Pişiği oluşmadan önlemek için...

EK BESİNLERE GEÇİŞ DÖNEMİNDE PİŞİK SORUNU

Bebeklerin metabolizması ek besinlerle karşılaşma sırasında alerjik reaksiyon geliştirebilir. Besin alerjileri bu geçiş döneminde pişik oluşumunun başını çekebilir. Örneğin; inek sütü bazlı besinlerin alınmasıyla oluşan ve ülkeden ülkeye değişmekle beraber yaklaşık yüzde 2-4 arası gibi azımsanmayacak düzeyde gözlenen inek sütü alerjisi bile tek başına popoda gelişen pişik ile kendini belli edebilir. Fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişler; çilek, kivi gibi meyveler ve domates gibi sebzeler besin alerjisine neden olabilir. Bunun haricinde asitli ve gazlı, baharatlı, acılı besinlerin bebeğe verilmesi hem uygun değil hem de pişik oluşumu için bir nedendir. Anneler de emzirme müddetince bu tür besinlerden uzak durmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ek besinlere geçerken teker teker ve az miktarda başlanmalı; bebeğin gereksinimi ve reaksiyonuna göre artırılmalı veya vazgeçilmelidir. Örneğin;

ilk seçilecek besin bir yemek kaşığı kadar sebze veya mevsim meyvesi olmalıdır. Bebeklerin ilk başta birçok besinin karıştırılmasıyla oluşturulan bulamaç tarzı besin ile beslenmesi maalesef yanlış bir yaklaşımdır. Bu durumda bebekte gelişebilecek ters besin reaksiyonunun içerikteki hangi maddeye karşı olduğunu tespit etmek mümkün olmaz. Alerjik potansiyeli kuvvetle muhtemel olan inek sütü, bal, yumurta akı, ceviz, fındık, fıstık, kakao, domates, çilek, kivi gibi besinler 1 yaşından evvel kesinlikle verilmemelidir.

Mandalina, portakal gibi C vitamininden zengin olmakla beraber asit içeriği yüksek olan meyveler bebeğin dışkısının asitli olmasına neden olarak bu dışkının ciltle teması sonucu pişik oluşumunu tetikleyebilirler. Pişiğin idrar veya dışkıda uzun süre bekleme sonucu gelişen amonyağın cilde teması ile meydana geldiği göz önünde bulundurulduğunda; bebeğin bezinin sık sık değiştirilmesi, havalandırılması ve altının kuru kalmasına dikkat edilmesi gerekir.

ÖNERİLER...

Pişiği oluşmadan önlemek özellikle bebekte oluşabilecek acıyı ve sıkıntılı durumu başlamadan bitirmek açısından önemlidir. Alerjik potansiyeli yüksek besinler bebeğe verilmemeli; bebeğin bezi gevşek bağlanıp, alt bölgenin havayla teması sağlanmalı, bebek alt temizliğinde kullanılan temizleme mendilleri paraben ve kimyasal içermemeli ve alkolsüz olmalıdır. Pişik önlemeye yönelik kremler bebek cildinde bariyer görevi yaparak, idrar ve dışkının tahriş edici etkilerinden cildi korurlar. Bez değişimi sırasında bu kremler koruyucu olarak kullanılabilir. Çinko oksit içeren kremlerin çinko içeriği; yenidoğan döneminde yüzde 10-15, daha sonraki aylarda ise yüzde 20-40 oranında olmalıdır.