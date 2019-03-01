Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ilaçsız tedavi!

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında destek tedavilerini kendi içerisinde birkaç gruba ayırmak mümkün:



DİNLENME

Ateşli ya da ateşsiz hasta ve halsiz bir durumdaki, üst solunum yolu enfeksiyon bulguları rastlanan bir çocuk için yapılabilecek en büyük iyilik

onu dinlenmeye almaktır. Evde yatak istirahati böylesi hastalık durumlarında hastalık sürecini 5-6 güne indirebilir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında özellikle ilk günlerde evde dinlenmek çok faydalı.

YETERLİ SIVI DESTEĞİ

En önemli ikinci kural, yeterli sıvı desteğinin olmasıdır. Üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında burun tıkanıklığı ve boğaz şişmesi nedeniyle hava ve koku almak zaten zorlaşır. Buna ateş de eklenince çocukların iştahı iyice kapanır. Bu durumda çocuğa destek olmak üzere şunlar verilebilir:

ÇORBALAR

Özellikle çorbalar, ki bunlardan tavuk suyu çorbası tavuk suyundaki antiviral özellikler nedeniyle faydası kabul görmüş bir besindir. Bunun yanında yöresel çorbalarımızdan tarhana çorbası maya içermesi ve probiyotik destek vermesi nedeniyle hem içmesi kolay hem de besin değeri yüksek bir çorbadır. Her türlü kış sebzeleri karıştırılarak veya sade olarak, tavuk suyu ile hazırlanıp çocuklara verilebilir. Bu arada tavuk suyunun organik, serbest dolaşmış bir tavuktan elde edilmiş olması son derece önemlidir. Diğer çorbalarımızdan mercimek, ezogelin gibi kış çorbaları da hem besleyici hem de çocuklarımızın hastalıkları sırasında ortaya çıkan sıvı ihtiyaçlarını karşılayacak özelliktedir.

MEYVE SULARI

Çocuklara meyvenin bütününün verilmesi her zaman için çok daha faydalı olsa da hastalıklar sırasında iştahsızlık çeken ve yeterli besin desteğini alamayan çocuklara taze sıkılmış sebze ve meyve suları da verilebilir. Örneğin; kış meyvelerinden havuç, portakal, mandalina karışımları hazırlanabilir. Bunun miktarı günde bir veya iki adet 150 ml bardağı geçmemelidir.

BURUN TEMİZLİĞİ

Yine basit, ancak özellikle orta kulak iltihabını önlemek için son derece önemli olan bir davranış da çocuklara sümkürmeyi öğretmektir. Özellikle 3 yaş altı çocukların kulak enfeksiyonu geçirmelerinin en önemli nedeni enfeksiyon sırasında burunda biriken sümük sekresyonunun temizlenememesidir. Gözlemlerime göre sümkürebilen çocuklar orta kulak enfeksiyonuna neredeyse hiç yakalanmıyorlar. Çocuklara sümkürmeyi öğretmenin eğlenceli bir yolu var; evde ailece burundan nefes vererek mum söndürme oyunu oynamak. Bu oyunda aile fertleri ağızlarından aldıkları ve tuttukları nefesi burunlarından hızla ü? eyerek bir mumluk içindeki mum alevini söndürmeye çalışırlar. Eğer bu oyunla çocuk küçük yaşta sümkürmeyi öğrenebilirse üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında iyi bir burun temizliği yaparak kulaklarını korumuş olacaktır.