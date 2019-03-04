Bebekler orta kulak hastalığından nasıl korunabilir?

Anne sütü bağışıklık sistemini daha güçlü tuttuğundan hastalığa yakalanma riskini de azaltır. Bu nedenle bebek doğduğu andan itibaren anne sütüyle beslenmelidir. Ayrıca hijyen kurallarına dikkat etmek ve sigaralı ortamlara maruz bırakmamak da oldukça önemlidir. Tüm bunlara ek olarak kalabalık ortamlarda üst solunum yolu enfeksiyonları daha hızlı yayıldığından ve dolayısıyla orta kulak iltihabı olma ihtimali arttığından bebeğinizi böyle ortamlardan uzak tutmanız gerekir. Aşılarını zamanında yaptırmak da çocukları bu hastalıktan korur. Alerjik çocukların bulundukları ev ve kreş ortamlarının 21-22 dereceyi geçmemesine dikkat etmek ve mümkünse burnun sık sık yıkanması önlem almak açısından katkıda bulunabilir. Tekrarlayan orta kulak iltihabı durumlarının araştırılması gerekir.