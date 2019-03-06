Bebeklerde ilk yıl testleri hayat kurtarıyor!

TOPUKTAN KAN ALMA

Bebeklere ilk 1 yıl içerisinde yapılan değerlendirmeler arasında tarama testleri yer alır. Rutin laboratuvar testlerinin ilki; doğumun ardından bebek yeterli olarak beslendikten sonra yapılan topuk testleridir. Bebekler anne karnında metabolik ihtiyaçlarını plasenta yoluyla sağlar. Doğumun gerçekleşmesiyle birlikte ise bebek kendi metabolizmasıyla başbaşa kalır. Bu dönemde görülen metabolik hastalıklar; bazı enzim veya hormonların yetersizliği sonucunda ortaya çıkan başka maddelerin vücutta birikerek başta beyin olmak üzere pek çok organa hasar vermesiyle oluşur. Topuk kanı ile pek çok metabolik hastalık konusunda tarama yapılabilir. Topuk testinde çalışılan bu hastalıklar erken tanı sayesinde bebek etkilenmeden tedavi edilebilir. Yani pratik bir topuk testiyle bu hastalıkların birçoğuna klinik bulgular ortaya çıkmadan erken dönemde tanı koymak mümkün olur.

İŞİTME TESTİ

Bebeklerde görülebilen işitme kayıplarının erken tanısı doğumdan 48 saat geçtikten sonra yapılabilen işitme testi ile mümkün olur. İşitme kaybı her 1000 bebekten 3'ünde görülebildiği için "Yenidoğan İşitme Taraması Programı" dahilinde her bebeğe işitme taraması yapılır. İşlem sırasında kolaylık için bebeğin uyuması istenebilir. Teste uyum sağlaması için de çok fazla zaman kaybedilmeden yapılmasında yarar vardır.

KALÇA ÇIKIĞI TESTİ

Kalça çıkığı ultrason ile tespit edilebilir. Ama ultrasonu yapan kişinin mutlaka bu konunun ehli olması çok önemlidir. Özellikle doğum sırasında makat geliş bebeklerde bu testin mutlaka yapılması gerekir. Bu testin eğer riskli bir durum var ise ilk hafta, aksi halde doğumdan sonraki ilk ayın içinde mutlaka yapılması gerekir.

İDRAR VE KAN TAHLİLLERİ

Bebekler 6 aylık olduklarında ise belirti vermeden gelişmiş olabilecek idrar yolu enfeksiyonları ve dolaylı olarak böbrek süzme fonksiyonlarının değerlendirilebilmesi için idrar tahlili ve idrar kültürü testi yapılması tercih edilir. Bebeklerde özellikle 1 yaşına kadar olan süt çocukluğu döneminde büyüme ve gelişmenin hızlı olması nedeniyle demir gereksinimi artar. Besin maddelerinin yeterli demir içermemesi yüzünden bu dönem, demir eksikliği ve demir eksikliği anemisinin en sık görüldüğü yaş grubudur. Demir eksikliği, küçük çocuklarda düşük bilişsel test skorları, zayıfl amış okul başarısı, kısalmış dikkat aralığı, gerilemiş kas fonksiyonu ve fi ziksel aktiviteye neden olabilirken, daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde zayıfl amış zihinsel becerilerle ilişkilidir. Demir eksikliğinin tespiti için kan testleri yapılır. Bu testlerin doktorun bebeğin gelişim seyrine göre uygun gördüğü bir dönemde, çoğunlukla da bebek 9 aylık ya da 1 yaşındayken yapılması tercih edilir. Rutin şekilde yapılan bu testler dışında ilk 1 yaşta bebeğin büyüme ve gelişmesine ve muayene sonuçlarına göre ihtiyaç duyarsa ek testler istenebilir.

DR. SAMİ AKBUĞA: "FİZYOLOJİK SARILIĞA DİKKAT"

Zamanında doğan yenidoğanların yüzde 60'ında; erken doğan bebeklerin ise yüzde 80'inde yenidoğan sarılığı görülür. Yenidoğan bebeklerde görülen sarılık çoğunlukla fizyolojik sarılıktır; yani belli bir tehlike sınırını aşmaz ve bir-iki haftada kendiliğinden geçer. İlk 28 gün olarak tanımlanan yenidoğan döneminde sarılıktan korunmak için bebek bol bol emzirilmeli ve güneş ışığına çıkarılmalıdır