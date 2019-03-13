Ebeveynlerin korkulu rüyası 2 yaş sendromu!

"Ben yapacağım" tutturmaları, isteklerinde ısrarcı olmak, söz dinlememek, istenilenin aksini yapmak, kıskançlık, titizlik, takıntılar ve utangaçlık

- İştah problemleri

- Uyku düzeninde bozukluklar, yatmak istememek

- Öfke nöbetleri; anne-baba- çocuklara vurmak, ısırmak, kendine zarar vermek; kafasını vurmak, kendini yere fırlatmak, durmadan ağlamak

- Tuvalet sorunları

NE YAPILMALI?

Ne aşırı kuralcı olmalı ne de aşırı rahat olunmalıdır. Orta yolu bulmak gerekir. Kuralların önemli olduğunu ve taviz verilemeyeceğini unutmamalısınız. Bu hem aile hayatınız için önemlidir, hem de çocuğunuz ileride okul hayatına başladığında kuralları daha rahat benimsemesini sağlar. Çocuğunuza karşı anlayışlı olmalısınız. İnatlaşmak kesinlikle çok yanlıştır. Çocukla inatlaşmak yerine onun duygularını anlamaya çalışmalısınız.