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’nde bebeklerde kaliteli uykunun altın kuralları

Giriş Tarihi: 15.3.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 16:52
Dünya Uyku Günü’nde bebeklerde kaliteli uykunun altın kuralları

dolayısıyla bebeklerde sağlıklı uykunun günlük yaşamın kalitesi için büyük önem taşıdığını belirten Uyku Danışmanı Selen ÜÇOK ve Sedef FENİK, kaliteli ve iyi bir uyku sonucunda bebeğin daha iyi beslendiğini buna bağlı olarak da sağlıklı bir büyüme süreci geçirebileceğinin altını çiziyor.

Dünya Uyku Derneği tarafından her sene Mart ayının üçüncü cuma günü kutlanan Dünya Uyku Günü, bu sene 15 Mart tarihine denk geliyor. Bu güne özel bebeklerde uykunun önemine dikkat çeken Uyku Danışmanı Selen ÜÇOK ve Sedef Fenik,

Uyku eğitimi konusunda anne babaların en fazla yaptıkları hatalara da değinen ÜÇOK ve Fenik; "Ailelerin uyku eğitimini bebeği yatağa bırakıp ağlatmadan ibaret olarak görmeleri, bebeklerini çok geç yatırarak, sabah geç uyanacaklarına inanmaları, bebekleri gündüz uyutmayarak, gece daha iyi uyuyacağını düşünmeleri, mama alan bebeklerin, anne sütü alan bebeklere oranla daha uzun uyuyacağını düşünmeleri en sık yapılan hataların başında geliyor" dedi.

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Dünya Uyku Günü’nde bebeklerde kaliteli uykunun altın kuralları
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