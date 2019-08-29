Bebek büyütürken evde dikkat edilmesi gerekenler!

Önceden alınacak önlemlerle güvenli bir ortam yaratılabileceğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Sibel Kılıçaslan, bebek büyütürken evde alınması gereken önlemleri sıraladı... Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nca incelenerek yapılan araştırmaya göre son 5 yılda 120.000 çocuk ev kazası sonucu hastaneye müracaat etmiş ve 2000′i hayatını kaybetmiştir. Türkiye'de ev kazalarına ilişkin yapılan çeşitli araştırmalara göre tüm kazaların %18-25′ini ev kazaları (ev ve bahçesinde olan) oluşturmaktadır.



