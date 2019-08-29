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büyütürken evde dikkat edilmesi gerekenler!

Giriş Tarihi: 29.8.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 17:52
Bebek büyütürken evde dikkat edilmesi gerekenler!

Evinizde güvenliği sağlamak için önceden alınan önlemlerin ne kadar önemli olduğunu açıklayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Sibel Kılıçaslan büyütürken evde alınması gereken önlemleri açıkladı...

Önceden alınacak önlemlerle güvenli bir ortam yaratılabileceğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Sibel Kılıçaslan, büyütürken evde alınması gereken önlemleri sıraladı... Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nca incelenerek yapılan araştırmaya göre son 5 yılda 120.000 çocuk ev kazası sonucu hastaneye müracaat etmiş ve 2000′i hayatını kaybetmiştir. Türkiye'de ev kazalarına ilişkin yapılan çeşitli araştırmalara göre tüm kazaların %18-25′ini ev kazaları (ev ve bahçesinde olan) oluşturmaktadır.

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Bebek büyütürken evde dikkat edilmesi gerekenler!
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