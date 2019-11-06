Biberon çürükleri diş yapısını bozuyor!

Biberonla beslenme alışkanlığı fazla olan bebeklerde görülen ve mutlaka tedavi edilmesi gereken biberon çürükleri tedavisi yapılmazsa daimi dişleri olumsuz etkiliyor. Diş Hekimi Mahmut Genç biberon çürükleri konusunda bilgiler verdi.

Biberon çürükleri erken dönemde süt dişlerinde meydana gelen çürüklerdir ve tedavi edilmez ise yerine gelecek daimi dişlerin sağlığını olumsuz etkilemektedir... Bebeklik döneminde biberon emzik ve anne sütünden kaynaklanır.Mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Süt dişleri 7 12 yaşlarına kadar ağızda sağlıklı şekilde kalması gereken dişlerdir. Tedavisi anne baba kucağında uzman hekim tarafında yapılması gerekir. çok sayıda işlem var ise genel anestezi altında yapmak gerekebilir.

Bu çürüklerin tedavi edilmemesi sonucu ağrı apse enfeksiyon ve dişin kaybı meydana gelecektir. Süt dişinin erken kaybı hem psikolojik olarak çocuğu olumsuz etkilemekte hemde yerine gelecek daimi dişin yanlık çıkmasına gömülü kalmasına sebep olacaktır. Bu çürükler oluşmuş ise tedavi edilmesi gerekir. Daha da önemlisi oluşmadan önlenmesi gerekir.

BİBERON ÇÜRÜKLERİ NASIL ÖNLENİR?