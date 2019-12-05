Emzirme Memede Sarkmaya Neden Olur mu?

Emziren annelerin endişeleri arasında göğüslerinde emzirmeye bağlı sarkma korkusu da bulunmaktadır. Sanılanın aksine yapılan çalışmalar emzirmenin göğüs sarkmasını arttırmadığını göstermiştir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden Kentucky Üniversitesi Plastik Cerrahi bölümünden Dr. Brian Rinker ve ekibinin yaptığı çalışmada, emzirmenin meme şeklini olumsuz yönde etkilemediği bulunmuştur. Plastik Cerrahi uzmanları bir kadın meme kaldırma veya meme büyütme için başvurduğu zaman genelde "Emzirmenin göğüslerimde yaptığı deformasyonu düzeltmek istiyorum" şeklinde bir ifade kullandığını belirtiyorlar. Bu durum bilim adamlarını, göğüs sarkmasının emzirmenin doğrudan bir sonucu olup olmadığını öğrenmeye itmiştir. Yapılan çalışmaların sonuçları, emziren ve emzirmeyen kadınlar için yıllar içinde göğsün sarkma derecesi açısından bir fark göstermemiştir. Bununla birlikte; araştırmacılar, yaş, gebelik sayısı ve sigara içip içmemesi gibi diğer faktörlerin meme sarkmasını etkilediğini tespit etti. Sigara içmek, cildin elastik görünümünü veren ve göğsü destekleyen elastin adı verilen bir proteini parçalara ayırıyor ve böylece göğüsler üzerinde olumsuz etki yapıyor.

Hamilelik sırasında, göğüslerinizi dolduran ve ağırlaşırken göğüslerinizi destekleyen bağlar uzayabilir. Bu uzama ve esneme durumu hamilelikten sonra göğüslerin sarkmasına sebebiyet verebilir. Kaldı ki bu sarkma kişi bebeğini emzirse de emzirmese de olabilir. Ayrıca memedeki sarkma gebelik sayısı arttıkça maalesef fark edilir bir hal alabilir. Ayrıca gebelik sırasında veya genelde sütyen kullanmamak veya göğüsleri yeterince desteklemeyen sütyen kullanmak da göğüslerde sarkmaya katkıda bulunabilir.

Bunların dışında yaşlanma ve sigara içme de göğüs sarkmasına katkıda bulunur, çünkü bunlar cildin esnekliğini azaltır. Fazla kilolu olmak, önemli miktarda kilo vermek ve büyük göğüslere sahip olmak da benzer bir etkiye sahip olabilir.

Göğüslerde sarkma korkusu anneleri ve anne adaylarını emzirmekten alıkoymamalı. Hanımların göğüslerinin görünümünü korumak için yapmaları gereken şey, yaşamlarının her bir aşamasında sağlıklı yaşam tarzını devam ettirmektir. Günlük rutininize düzenli fiziksel aktiviteyi mutlaka ekleyin ve ideal kilonuzu koruyun. Sağlıklı diyetle beslenin ki bu diyetin içeriği protein ve sebzelerden zengin ve karbonhidrattan fakir olmalıdır. Kollajen içeriği yüksek gıdalar almak faydalı olabilir. Sigara içiyorsanız, doktorunuzdan bırakmanıza yardımcı olmasını isteyin. Göğüslerini özellikle gebelikte iyi destek sağlayan kaliteli sütyenlerle desteklemeliler. Geceleri bile emzirme sütyeni kullanabilirler.

Bütün bu bilgiler ışığında en önemli tavsiye ise; annelerimizin göğüste sarkma endişesiyle gelecek nesillerimizi anne sütünden mahrum bırakmamalarıdır.