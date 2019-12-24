Bebeklerde reflü nedir? Nasıl yaklaşılmalıdır?

Mide içeriğinin yemek borusuna doğru geri kaçması olarak tanımlanan reflü yetişkin hastalığı olarak bilinse de, aslında bebeklerde ve çocuklarda daha sık görülür. Bebeklerde de görülen reflü hastalığı en sık da ilk 1 yaşta ortaya çıkar. Bunun asıl nedeni ise bu dönemde mide ile yemek borusu arasındaki sfinkter denilen kapak yapının gelişmemiş olması ve bunun da geriye doğru kaçaklara yol açmasıdır. Özellikle beslenme sonrası çok az bir kısmını geri kusması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum normal kabu edilir ve Fizyolojik Reflü olarak adlandırılır. Bu durumun bebeğe zararı yoktur ama yine de sıklğını azaltmak için basit yötemler kullanılabilir;

-Besledikten hemen sonra gazını güzelce çıkarmak

-Hemen yatış pozisyonuna getirmemek,

-Mide kapasitesini aşacak şekilde aşırı beslememek,

-Uzun sürede memede tutmamak, böylece fazla hava yutmasını engellemek

-Beslenmeden hemen sonra bebeğin ağlama, gülme gibi karın kaslarını hareket ettiren oyun tarzı yoğun hareketler yaptırmamak.

Bebeklik döneminde başlayan reflünün yüzde 90 ı Fizyolojik olmasına karşı yüzde 10 luk bir kısım Patolojik Reflü olarak sınıflandırılır. Bu bebeklerde ise kusma sıklığı ve miktarı daha fazladır. Bunun yanı sıra kilo alımının yavaşlaması ,huzursuzluk, memeyi reddetme, uyku düzensizliği, burun tıkanıklığı, kafayı geriye atarak ağlama, sık nefes tutmaları, sık akciğer enfeksiyonları, hırıltılı solunum, kulak iltihaplarında artış, astım bezeri bulgular ve hatta ciddi akciğere besin kaçmalarında maalesef ölüme kadar gidebilir.

Patolojik reflü tanısı konulduktan sonra ilk olarak yukarda bahsedilen önlemler ile beraber ilaç tedavis önerilir.Yaşam tarzı değişiklikleri ve ortalama 3-6 ay süren ilaç tedavisiyle reflü genellikle ortadan kalkar. Hafif olandan başlanarak gerekirse ikili hatta üçlü ilaç tedavileri kullanılabilir.

Eğer sorun geçmezse bu durumda reflü tedavisinde cerrahi tedavi çok nadir bir yöntem olarak gündeme gelir. Büyüme-gelişme duraklaması olan, nörolojik problemleri olan, akciğerlerine devamlı mide içeriği kaçan ve bu yüzden zatürre geçiren, hava yolu duyarlılığı olan ve yemek borusunda darlık olan çocuklara da cerrahi operasyon yapılır. Yetişkin çağı reflülerine nazaran çocukluk çağı reflülerinde cerrahi operasyon çok daha az yapılır.