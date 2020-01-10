Yeni doğan bebeğe banyo yaptırırken dikkat

Anne karnından çıkıp dış dünyayla tanışan bebeğin teninin hemen yıkanmasına gerek yoktur. Yeni doğan banyosunu yaptırmadan evvel göbeğin düşmesini beklemek gerekir. Bu süreçte bebeğin teni silinerek temizlenebilir ve sık aralıklarla kıyafetleri değiştirilebilir. Sık sık gaz çıkardığını ve kustuğunu düşünecek olursak sık kıyafet değiştirmek en doğrusudur. Göbek düşmesinden sonra mevsime göre neredeyse her gün yıkanabilir.

EN UYGUN YENİ DOĞAN BEBEK KIYAFETİ...

Yeni doğan bebeğin bakımı yapılırken en çok dikkat edilmesi hususlardan birisi de kıyafet seçimidir. Seçilen bebek kıyafetinin, çokça terleyen yeni doğanın terini emebilecek, hava alan, pamuklu ve yumuşak kumaştan olmasına önem gösterilmelidir.

Bebek gün geçtikçe hareketlenecek, gazı ve uykusu olduğu zamanlarda huzursuz ve hareketli olacaktır. Seçilen yeni doğan bebek elbisesinin bu hareketler için rahatlık sağlaması, nefes almasına ve kas kemik gelişimine engel olmaması gibi konular da es geçilmemeli.