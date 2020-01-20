Bebeklerde büyüme atağı rehberi…

BEBEKLERDE BÜYÜME ATAKLARI NEDİR?

Bebeklerde zihinsel ve bedensel olarak görülen değişim süreçlerine büyüme atakları denir. Çoğu bebek atak dönemlerinde çok huysuz olabilir, sürekli ağlayabilir, saatlerce uyuyabilir veya kucak isteği artabilir. Bu dönemde ebeveynlerin üzerine düşen görev, sabırla bebeğin ihtiyaçlarına karşılık vererek ona karşı uygun yaklaşımı bulmaktır.

ATAK SONRASI BEBEĞİN İLK ADIMLARINA ŞAHİT OLABİLİRSİNİZ

Zihinsel ve fiziksel açıdan bir değişim sürecine giren bebeklerde büyüme ataklarını gözlemlemek çok normaldir. Çünkü bebekler bu evrelerde çevrelerini tanımaya ve keşfetmeye başlarlar. Dolayısıyla her yeni durum ve olay, bebeğin alıştığı rutini etkiler. Bu noktada beslenme, uyku gibi alışkanlıklarda değişimler yaşanması kaçınılmazdır. Atak dönemi ebeveynler için ne kadar zor olsa da, ataklardan sonra bebeğin ilk kez emeklediğini veya yürüdüğünü görmek büyük bir hediyedir.

BEBEKLERDE BÜYÜME ATAKLARI TAKVİMİ NASILDIR?

Aydan aya farklılık gösteren ataklar genellikle 2, 3, ve 6. haftalarda ve 3, 6.aylarda gözlemlenir. Son olarak ise 2.yaşta bir atak dönemi geçirirler. Genellikle 2 ila 4 gün süren bu ataklar, 2 yıla kadar toplamda 10 kez geçirilir.

İLK GÜLÜCÜKLERE ADIM ADIM

4 ve 5. haftalar arasında görülen ilk atakta bebeğin yüzünü daha net görebilirsiniz. Uyuduğu sürenin ilk zamanlara göre nispeten daha az olduğu bu dönemde bebeğinizin ilk gülücüklerini görebilirsiniz. Diğer ataklara göre daha sakin geçen bu dönemde iç organlar ve metabolizma gelişir. Aynı zamanda duyular daha da hassaslaşır.

KOLLAR VE BACAKLARA ÖZGÜRLÜK

7 ila 9. haftalar arsında görülen büyüme atağı genellikle ilk atağa göre zorludur. Çünkü bu dönemde bebekte sıklıkla gaz sancıları başlar dolayısıyla daha huysuzlaşır, uykusundan sık sık uyanabilir. Aynı zamanda bu dönem bebeğin daha da hareketlendiği bir zaman aralığıdır. ellerini, kollarını incelemeye ve biraz daha hareketlenmeye başlar. Kol ve bacaklarının duruşunu kontrol etmeyi öğrenir.

DÜNYAYLA TANIŞMA VAKTİ

11 ve 12.haftalar bebeklerin hareketlenmeye başladığı dönemdir. Kaslarını daha rahat hareket etmeyi öğrenebildiği için gaz problemleri azalır. Değişik sesler çıkartabilir, salya akıtabilir. Kolları ve bacaklarıyla nesnelere dokunabilir. 14 ve 19. haftalarda ise kusma problemleri azalır. Parmak kasları gelişir, oyuncak veya emziği sıkıca tutabilirler. Seslere tepki verir, ismi söylendiğinde dönüp bakabilir.

İLİŞKİLER HASSASLAŞIYOR

22,5. ve 26,5. haftaları arasında anneden ayrıldığında ağlamalar başlar, her gördüğünü isteme eğilimindedir. Aynı zamanda söylenen kelimeleri tekrar ettiği bir dönemdir. 33,5. ve 37,5. Haftaları arasında her şeyi kategorilendirmeye başlar. Nesnelerin, duyuların, insanların ve hayvanların belli gruplara dahil olduğu ayırt edebilir. Nasıl hissetmesi gerektiğine karar verir, bir anda ağlarken saniyeler sonra gülme krizine girebilir.

DEĞİŞİM ŞİMDİ BAŞLIYOR

50,5. ve 54,5. haftaları arası asıl değişimin başladığı dönemdir. Günlük hayatın rutinlerini keşfetmeye başlar. Giysilerini kendisi getirerek dışarı çıkmayı talep edebilir, oyuncaklarıyla oynarken hayal gücünü kullanır, yeni yeni beceriler kazanır. 59,5. ve 64,5. haftaları arasında ise kurallar dönemi başlayabilir. Hayır.", "Dur.", "Yapma." gibi komutları anlayabilir. İstediğini yaptırmak için sürekli ağlayabilir.

SON ATAK VE RAHATLA…

70,5. ve 76,5. haftalarında bebeğin son ataklarının yansımaları görülür. Bu döneme istediğimi yaparım tavrı damga vurur. Dürüst, faydalı veya dikkatli olmak gibi kavramları algılamaya, kendi değerlerini oluşturmaya başlar. aynı zamanda sen ve ben kavramlarını keşfeder, ilk çizimlerini yapmaya başlar.