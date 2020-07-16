Çocuklarda süt dişlerinin önemi!

SÜT DİŞLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Süt dişlerinin birinci görevi çocuğun beslenme konuşma gibi fonksiyonlarını sağlamaktır. Bunun yanı sıra süt dişleri sonrasında gelecek olan sürekli dişlerin doğru yerlerinde sürmesi için rehberlik yapmaktadır. Süt dişlerinde oluşan çürükler nedeniyle oluşan enfeksiyon alttan gelecek olan sürekli dişin de sağlığını etkilemektedir. Süt dişlerinin çürük travma ve benzeri nedenlerle erken kaybı sonrası yer tutucu dediğimiz tedavi yöntemiyle bu dişlerin yeri korunmalıdır. Aksi takdir de çekim boşluğu komşu dişler tarafından kapanmakta ve buna bağlı ömür boyu ağızda kalacak sürekli dişler yer bulamamakta ve çapraşıklık veya gömülü kalma gibi durumlar ortaya çıkmaktadır.

DİŞ HEKİMİNE ÇOCUK KAÇ YAŞINDA GELMELİDİR?

Diş hekimi korkusu 10 çocuktan 9 unda görülüyor. Bu korkuyu aşabilmenin yolu ise çocuğun diş hekimi ile erken tanışmasından geçiyor. Çocuk 2 yaşı bitirmeden çocuk diş hekimi ile tanıştırılmalı Kliniğe diş hekimi koltuğuna aletlere ve ortama alıştırılmalıdır. Yapılan en büyük hatalardan biri çocukların çürük oluştuktan sonra diş hekimine götürülmesidir. İlk muayene dişler çıkar çıkmaz yapılmalıdır 6aylık ile 1 yaş arası. Daha çok annenin çocuğunun diş bakımı konusunda bilgilendirilmesi çürük oluşumunu engellemek açısından büyük önem taşır.

ERKEN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÇÜRÜĞÜ NEDEN OLUŞUR?

Toplumumuzda en sık görülen sorunlardan biri de erken çocukluk çağı çürüğüdür. Halk arasında biberon çürüğü olarak da adlandırılır. Yanlış beslenme alışkanlıkları geç yaşa kadar biberon kullanmak ve yetersiz bakım gibi sebeplere bağlı olarak oluşur. Diş hekimi ziyaretinin bu kadar erken başlamasının en önemli nedeni de bebeklik döneminde dişlerin nasıl temizlenmesi gerektiğini ebeveynlere gösterebilmektir. Bu erken yaşta oluşabilecek çürüklerden çocukları korumak adına büyük önem taşır.