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Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu belirtileri...

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu neden olur? Sorusunu yanıtlamadan önce, ‘Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu nedir?’ sorusunun yanıtını bilmek gerekir. İdrar yolu (üretra), idrarın idrar torbasından çıkmasını sağlayan tüptür. Bakterilerin bu tüpe idrar torbasına taşınması sonunda idrar yolu iltihabı meydana gelir. Kız bebeklerde bu tüp, erkeklere oranla daha kısa. Bu yüzden kız bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu daha sık görülür. Çünkü bakteriler kız çocuklarında idrar torbasına daha kolay taşınır. Peki bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu neden olur? Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu nasıl geçer? İşte yanıtı…

DHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 06:40 ABONE OL
Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu belirtileri...

BEBEKLERDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNUN BELİRTİLERİ NELER?

  • Çişini yaparken ağlama,
  • Gereksiz yere ağlama krizleri,
  • Karın ağrısı,
  • Kötü kokulu idrar,
  • Kusma-bulantı,
  • Kırmızı renkli idrar yapma,
  • İştahsızlık,
  • İdrar kaçırma,
  • Sık idrara çıkıp az yapma,
  • Gelişme geriliği bebeklerde idrarda enfeksiyon olduğunu gösterir

BEBEKLERDE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NASIL GEÇER?

İdrar yolu enfeksiyonlarından şüphelendiğinizde mutlaka bir tam idrar tahlili ve idrar kültürü yapılır. Tahlilde idrar yolu iltihabının bulguları varsa, geniş spektrumlu etkin olacağını düşündüğünüz bir antibiyotikle tedaviye başlanır. İdrar kültürünün sonucuna göre antibiyotik duyarlılığına bakılarak devam edilir ya da değiştirilir. İdrar yolu iltihaplarında tedavi en az 10 gündür. 10 günlük tedavinin bitiminde 3 gün antibiyotiğin etkisinin geçmesi beklenir. 4. günde tekrar idrar tahlili ve kültürüyle iyileştiğinden emin olmak gerekir.

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Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu belirtileri...
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