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Çocuğunuzla o savaşa girmeyin!

Giriş Tarihi: 19.3.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 15:14
Çocuğunuzla o savaşa girmeyin!

Neredeyse her anne-baba, çocuğu katı gıdalar yemeye başladıktan sonra, yemek beğendirememe sıkıntısı yaşıyor. Çoğu çocuk, özellikle 3-4 yaş civarında, yemek seçmeye başlıyor fakat asıl önemli olan daha sonra da bu kötü alışkanlığın devam etmesi. Her şeyi doğru yapıyor olabilirsiniz ama bazen sizin ne yaptığınızın pek de bir önemi yoktur.

Yemek seçen, 4 yaşında bir çocuğu idare etmek oldukça zordur çünkü artık sizinle tartışacak ve inatçılık yapacak bir yaştadır. Çocuğunuza çok daha fazla çeşit yemesi konusunda rehber olmanız için yapabileceğiniz bazı şeyler var ancak yapmanız gereken en önemli şey, panik olmamak. Sonuç olarak, yemek seçen çocuğunuzun, uzun vadeli kalp problemleri, obezite ya da endişe ettiğiniz diğer sorunlarla karşılaşma ihtimali oldukça düşük. Ayrıca şunu da unutmayın: Çocuğunuz ne kadar seçici olursa olsun, aç kalmayacaktır.

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Çocuğunuzla o savaşa girmeyin!
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