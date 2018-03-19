Çocuğunuzla o savaşa girmeyin!

Yemek seçen, 4 yaşında bir çocuğu idare etmek oldukça zordur çünkü artık sizinle tartışacak ve inatçılık yapacak bir yaştadır. Çocuğunuza çok daha fazla çeşit yemesi konusunda rehber olmanız için yapabileceğiniz bazı şeyler var ancak yapmanız gereken en önemli şey, panik olmamak. Sonuç olarak, yemek seçen çocuğunuzun, uzun vadeli kalp problemleri, obezite ya da endişe ettiğiniz diğer sorunlarla karşılaşma ihtimali oldukça düşük. Ayrıca şunu da unutmayın: Çocuğunuz ne kadar seçici olursa olsun, aç kalmayacaktır.