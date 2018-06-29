Çocuklar tatilde de MİNİKAGO ve MİNİKAÇOCUK ile eğleniyor!

MİNİKA KANALLARI YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADI!

Geçtiğimiz Eylül ayında ilk yerli animasyon projesi MACERACI YÜZGEÇLER ardından 23 Nisan sürprizi ikinci yerli animasyon serisi NEŞELİ DÜNYAM, MİNİKA ÇOCUK kanalında yayınlanarak, çocukların beğenisine sunuldu.



YENİ PROJENİN ADI ŞİMDİLİK GİZLİ

Kısa sürede dikkat çekerek kendine seyirci kitlesi oluşturan ve yeni bölüm hazırlıkları devam eden çizgi dizilere bir yenisi daha eklenecek. Bu kez adres MİNİKAGO kanalı olacak ve konusu tarihsel bir öyküye dayanıyor. Özellikle okul yaş grubu çocuklar için hazırlanmış yeni projenin adı şimdilik gizli kalsın ama çocukların kendilerine yakın bulacağı renkli karakterleri çok seveceği kesin.

MACERACI YÜZGEÇLER

İstanbul Boğazı' nın altında yaşayan rengarenk balıkların eğlenceli öyküsü.

Bosfori kasabasında yaşayan yavru Barbunya balığımız Biba, arkadaşları Tuti, Babu, Çupa ve hırçın karadeniz' in bağrından kopup gelen Taka Hamsi' nin başından geçenlere çok güleceksiniz.

Okula giden, sörf yapmaya bayılan, keşif meraklısı dostlarımız her gün başka bir maceranın akıntısına kendilerini kaptırıyorlar. Boğazın gizemine ve yüzlerce yıllık tarihine ışık tutan, bilgili deniz kızı Alesta ve Bosfori' nin ünlü sanatçısı Tropi' yi de unutmayalım. Kahramanımız Biba' nın en büyük hayali bir gün ünlü bir yazar olmak ve tuttuğu günlükte biriktirdiği hikayelerini sevenleri ile buluşturmak. Bu arada eşsiz İstanbul boğazı'nı, Kız Kulesini, şehrin simgesi vapurları ve simit peşinde kanat çırpan martıları izleyebileceğiniz Maceracı Yüzgeçler her gün Minika Çocuk ekranlarında.

NEŞELİ DÜNYAM

Uzayı keşfe çıkan Mini ve Mani, gemileri bozulunca mecburi inişlerini Neşe ve Mutlu' nın bahçelerine yaparlar. .

Neşe sürpriz konuklarını karşılarında görünce önce biraz şaşırsa da yeni arkadaşlarını kardeşi Mutlu anne ve babası ile tanıştırmak ister.

Gemileri tamir oluncaya kadar arka bahçelerinde misafir edecekleri Mini ve Mani' nin evlerine dönüş tarihi şimdilik belli değil ama Neşe; dostlarına öğreteceği, anlatacağı şeylerle dolu koca bir liste hazırladı bile. Bilime ve uzaya meraklı ailemizin komik macerraları her gün MİNİKA ÇOCUK ekranlarında.