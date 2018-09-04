ÇOCUKLARDA OKUL FOBİSİNE DİKKAT !

Eğitim ailede başlar okulda devam eder.Okul insanı hayata hazırlar, sosyalleşmeyi öğretir ve ileri ki hayatı için büyük önem taşır.Çocuğunuzun okula sağlıklı bir şekilde gidebilmesi için fiziksel , zihinsel , duygusal ve sosyal açıdan hazır olması gerekir.Çocuğunuz okula başlamadan önce; Okul nedir ? , ne yapılır ? , okulun çocuğunuzu sizden ayırmayacağını , başlama ve bitiş saatleri hakkında sohbet ederek bilgilendirin ve okulun çocuğunuza katacak artılarını anlatın.

Psikolog Batuhan Toprak sözlerine şöyle devam etti;

Peki çocuğun okula gitmemek için ağlaması normal midir ?

Elbetteki sadece çocuklar için değil, biz yetişkinler için bile yeni bir ortama girdiğimizde adaptasyon süreci oluyor ve çocuklarımızda da bu sürecin olması bununla birlikte ağlamaları gayet normaldir.Çocukların ortalama bir , iki hafta arasında okula alışma süreçleri olur bu durum oldukça normaldir ancak unutmayın bu süre fazla uzarsa çocuğunuzda okul fobisi olabilir !

Okul Fobisi Nedenleri

•Ayrılık endişesi

•Arkadaş edinememekten korkma / yalnız kalmak

•Yeni bir ortam uyum sağlayamama düşüncesi

Okul Fobisi Belirtileri

•Okul saati yaklaştığında okula gitmemek için diretmek ve bahaneler üretmek

•Baş ağrısı

•Mide bulantısı

•Uyku bozukluklukları

•Yeme bozukluklukları

•Enerji kaybı / halsizlik

•Agresif davranışlar

•Okulda veya evde sebepsiz ağlama , kavga

•Evde kalmakta aşırı ısrar etmek

•Okula gitmek konusunda tehdit

Bu belirtiler görülür ve çocuk okula gitmediğinde bu belirtiler kaybolur ( bu şikayetler tıbbi değil psikolojiktir )

Bu belirtiler varsa çocuğunuzda okul fobisi var diyebiliriz

Psikolog Batuhan Toprak son olarak şunları ekledi;

Peki Ne Yapmalısınız ?

•Sakin ve sabırlı olun

•Okul günü geldiğinde sıradan bir günmüş gibi davranın ve hissettirin

•Asla çocuğunuzu cezalandırmayın , tehdit etmeyin !

•Çocuğunuzla endişeleri ve korkuları hakkında konuşun onu duygu ve hisselerine karşı anlayışlı olun ve doğru olanı anlatım

•Çocuğunuza gününün nasıl geçeceği hakkında bilgi verin

Eğer bunları yaptığınız halde sorunu çözemediyseniz mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız.