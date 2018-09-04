GÖZ BOZUKLUĞU OKUL BAŞARISINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Gözlerini çok ovuşturuyorsa dikkat

Erken tanı tıbbın tüm diğer alanlarında olduğu gibi göz hastalıklarında da büyük önem taşıyor. Bunların başında miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kırma kusurları gelir. Eğer varsa okul çağı öncesi bu sorunların saptanması çocukluk çağında mümkün olduğu halde ileri yaşlarda tedavisi mümkün olmayan göz tembelliğine bağlı kayıpların yaşanmasına engel olur. Gözlerdeki kaymalar da bazen ebeveynler tarafından net olarak anlaşılamayabilir. Düzeltilmemiş kaymalar da görme fonksiyonunda ileri yaşlarda düzeltilemeyecek kayıplara neden olabilir. En çok bilineni televizyonu yakından izlemektir. Fakat bu,TV'yi yakından izleyen tüm çocukların kırma kusuru olduğu anlamına gelmez. Çocuklar izledikleri şeye konsantre olabilmek için de yaklaşır. Çocuğun uzaktaki nesneleri ayırt edememesi en önemli bulgudur. Fakat bazen dikkat eksikliği, ilgisizlik görme bozuklarıyla karıştırılabilir. Kreş öğretmenleri çocuğun görmesini bazen aileden daha iyi değerlendirebilir. Çocukların gözlerini sık ovuşturması, bir yere dikkatli bakarken gözlerini kısması, normalden fazla ışık hassasiyeti ve aşırı sulanma da göz bozukluklarına işaret edebilen diğer bulgulardır.x

Görme kalitesi yaşam boyu başarıyı etkiler

Görme derecesi ve kalitesinin yüksekliği; görsel uyaranların daha iyi, daha hızlı ve daha doğru şekilde algılanmasını sağlar. Bu da yalnızca okulda değil, tüm alanlarda ve yaşam boyunca başarıyı etkiler. İyi görme hedeflenen nesnenin görüntüsünün hızlı ve doğru bir biçimde beyne aktarılmasını ve bilginin işlenmesini sağlar. Bu da öğrenmenin hızını ve niteliğini olumlu yönde etkiler.

ÇOCUĞUNUZUN GÖZ SAĞLIĞINI KORUYUN

Tablete kısıtlama getirin: Uzun süre yakına odaklanmanın miyopinin gelişimini artırdığı biliniyor. Bu nedenle özellikle günümüzde çok kullanılan akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımına kısıtlama getirilmesi ve çocukların açık hava aktivitelerine yönlendirilmesi uygun olacaktır.

Elini gözüne sık götürüyorsa dikkat edin: Ellerin gözlere teması, göz enfeksiyonlarının oluşumunda önemli bir kaynaktır. Bu nedenle çocukların buna karşı uyarılması gerekir. Çocuk gözüne eliyle çok sık temas ediyorsa bunun nedeni göz muayenesiyle araştırılmalıdır.

Travmalara karşı koruyun: Çocukluk çağının en önemli sorunlarından biri de travmalardır. Travma evde, okulda veya sokakta olabilir. Eğitim ve alınacak basit koruyucu önlemlerle bu olayların çoğunun önüne geçilebilir. Bunlar delici, sivri, fırlatılabilen, patlayıcı maddelere çocukların ulaşımının ve oynamasının engellenmesi, çocukların oyun esnasında izlenmesi gibi önlemlerdir. Böyle bir olayla karşılaşıldığında da mutlaka bir göz muayenesinden geçilmesi gereklidir.

Aktivite öncesi önlem alın: Büyük çocuklarda spor aktivitelerinde, yapılan spora uygun önlemler alınmalıdır. Örneğin yüzmede konjonktivitten korunmak için yüzücü gözlüğü, teniste hem ultraviyole ışınlarını bloke eden hem de darbelere dayanıklı gözlükler gibi