Okul çantası ağırlığı ne kadar olmalı?

KAMBURLUK

Çocukların kullandığı okul çantalarının ağırlığının fazla olması durumunda duruş bozukluğu yaşanabileceğini belirten Konakoğlu, "Postürün (duruş) bireyi fiziksel ve ruhsal yönden hayatı boyunca etkileyen bir unsur. Ailesel ve yapısal faktörlerin yanı sıra alışkanlıklar bireyin postüral yapısını etkiler. Düzgün postür için dengeli ligament ve kas yapısına sahip olmak gerekiyor. Postür bozukluklarına bağlı olarak kas ve ligaman yapısında ortaya çıkan instabilite; ağrıya, kas yorgunluğuna ve asimetrik görüntüye yol açıyor. Omurgada en sık karşımıza çıkan postüral problemler iseskolyoz (omurganın yana eğriliği) ve kifoz yani kamburluk" diye konuştu.