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çantası ağırlığı ne kadar olmalı?

Giriş Tarihi: 4.9.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 14:47
Okul çantası ağırlığı ne kadar olmalı?

Yeni eğitim döneminin başlamasına az bir süre kala öğrenci ve ailelere uyarılarda bulunan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Gülşah Konakoğlu, " çantasının ağırlığı çocuğun vücut ağırlığının yüzde 10'unun altında olmalıdır" dedi.

KAMBURLUK

Çocukların kullandığı çantalarının ağırlığının fazla olması durumunda duruş bozukluğu yaşanabileceğini belirten Konakoğlu, "Postürün (duruş) bireyi fiziksel ve ruhsal yönden hayatı boyunca etkileyen bir unsur. Ailesel ve yapısal faktörlerin yanı sıra alışkanlıklar bireyin postüral yapısını etkiler. Düzgün postür için dengeli ligament ve kas yapısına sahip olmak gerekiyor. Postür bozukluklarına bağlı olarak kas ve ligaman yapısında ortaya çıkan instabilite; ağrıya, kas yorgunluğuna ve asimetrik görüntüye yol açıyor. Omurgada en sık karşımıza çıkan postüral problemler iseskolyoz (omurganın yana eğriliği) ve kifoz yani kamburluk" diye konuştu.

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Okul çantası ağırlığı ne kadar olmalı?
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